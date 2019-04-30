Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, itirafçı beyanları doğrultusunda örgütle irtibatları tespit edilen 15'i asker, 16'sı öğretmen olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınanlardan itirafçı olanların beyanları doğrultusunda jandarmada 1'i üsteğmen, 1'i teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 askerin örgütle irtibatlı oldukları tespit edildi. Yine Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgüt bağlantılı okullarda gözaltına alına şüphelilerden itirafçı olanların beyanları ile 16 öğretmenin örgütle bağlantısı belirlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, zanlı askerlerden 10'nunun aktif görevde oldukları, 5'inin ise daha önce açığa alındıkları belirtildi. Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

İZMİR'DE FETÖ'NÜN 'EMNİYET YAPILANMASI'NA OPERASYON: 21 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, 'etkin pişmanlık'tan yararlanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bu sabah operasyon başlattı. Şüphelilerin ifadelerinde geçen kişilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından kent merkezi ile Menemen, Tire, Torbalı ilçeleri ve Manisa'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin halen görev yapan, meslekten ihraç edilen ve emekli olan emniyet personelinden oluştuğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sözde 'mahrem imam' 1 yüzbaşı, 7 astsubay, 6 eski askeri öğrenci ve 1 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de bu sabah operasyon başlattı. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon devam ediyor. Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)