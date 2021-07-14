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Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 18 bin oldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:12
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Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 18 bin oldu

KİLİS - Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. 9 gündür devam eden geçişlerde şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 18 bine ulaştı. 

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için başvuran Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 5 Temmuz Pazartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 18 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği öğrenildi. Pazar gününe kadar geçişlerin devam edeceği belirtilirken, ülkelerine giden Suriyeliler, 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında Türkiye'ye geri dönebilecek.

Kurban Bayramı’nda ailelerini ziyaret etmek için sınıra gelen Suriyeliler ise ülkelerine ve yakınlarına kavuşacakları için mutlu olduklarını dile getirdi. 

DHA

Son Güncelleme: 14.07.2021 14:13
Anahtar Kelimeler:
Öncüpınar Sınır KapısıBayramlaşmaya Giden Suriyeliler
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