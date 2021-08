'Nene Hatun' gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

MUĞLA - Muğla'daki orman yangılarıyla mücadele eden ekiplere destek vermek amacıyla İstanbul’dan yola çıkan Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Çanakkale Boğazı’ndan geçti.



İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Muğla'nın Milas ilçesine gidecek olan Nenen Hatun gemisi, orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek verecek.



TÜRKİYE’NİN İLK ACİL MÜDAHALE GEMİSİ 'NENE HATUN'



Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip 4 bin 291 grostonluk geminin 18 knot seyir hızı ve 205 ton çeki gücü kapasitesi var. 7 gün 24 saat hizmet veren Nene Hatun gemisi, toplam 18 bin kilovat ana makine gücüne sahip. İçerisinde 20 yataklı hastane de yer alan ve saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen gemide, yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor. İlk gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan 'Nene Hatun'da, 11 ton ağırlığa kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti de yer alıyor. 4 morg kabinli gemide dalgıç basınç odası ve spor salonu bulunuyor. Bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, dp 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut. Dinamik konumlandırma sistemi, hassas bir şekilde geminin konumunu sabitlerken, istendiğinde 1 metre gibi hassas miktarda enine, boyuna geminin hareket edebilmesine imkan tanıyor. Nene Hatun, çeki ve gemi kurtarma hizmetleri, deniz kirliliğiyle mücadele, yangınla mücadele, dalış destek operasyonları, can kurtarma ve tahlisiye operasyonları, off shore stand-by ve dinamik konumlandırma hizmetleri ile helikopter operasyonları gibi durumlarda müdahale için kullanılıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun'un gece saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören bölgesine ulaşarak, yangınla mücadeleye destek vereceği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ve Haberleşme Genel Müdürlüğü'nden (HGM) yüzlerce ekibin yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. KGM ekiplerinin her gün personel ve araç sayısının arttığı belirterek, "'Şu anda 171 ekipman ve 266 personel ile çok geniş bir alanda çalışmalar sürdürülmektedir. Yangınların olduğu tüm bölgelerde karayolları şantiyeleri yangınla mücadele için adeta bir koordinasyon merkezi gibi çalışırken; bütün şantiyeler, ekipler ve ekipmanlar yangınla mücadeleye odaklanmıştır. Karayolları ekipleri ise yangın ile yerleşim yerlerinin bağlantısını kesmek için bulundukları bölgede geniş yollar açmaktadır" denildi.



Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun'un İstanbul Kuruçeşme'den yola çıktığı anımsatılarak, "Yangınla mücadelede fark yaratacak olan Mavi Vatan'ın amiral gemisi 'Nene Hatun'da gece saatlerinde bölgeye ulaşacak. 'Nene Hatun' gemisi ilk olarak Ören'e ulaşarak yangınla mücadeleye katılacak. Ayrıca her türlü arazi ve hava şartında gitmek için tasarlanan çok amaçlı bir araç olan Unimog araçları ve destek personelleri de bölgede konuşlanmıştır. 2 bin metre yangın hortumu, pompalar ve yangın söndürmede kullanılacak her türden lojistik malzeme de bölgeye intikal etmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca bölgede haberleşme ve iletişim açısından herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.