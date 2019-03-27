Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93182
ALTIN
229.843
DOLAR
5.3417
STERLİN
7.2316
EURO
6.0218
‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek
‘Bilim Şenliği’nin 5’incisi düzenlenecek
Kalın bağırsak kanserinde ciddi risk faktörü: Kalıtım
Kalın bağırsak kanserinde ciddi risk...
Malatya'da iki deprem
Malatya'da iki deprem
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü renklendirecek
Red Bull Salt Rush Tuz...

MİT ve TSK'dan, PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın tepe noktasında bulunan, örgüt elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun'un da aralarında bulunduğu terörist grup etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan, PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın tepe noktasında bulunan, örgüt elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun'un da aralarında bulunduğu terörist grup etkisiz hale getirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:59
0 Okunma
MİT ve TSK'dan, PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe

ANKARA - MİT, geçmiş dönemde örgütün sözde İran sorumlusu ve Avrupa alan sorumlusu olarak görev yapan Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgesinde toplantı yapacağını belirledi. PKK'nın tepe kadrosunda bulunan terörist Altun'un, toplantı için örgütün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu 'Navdar' kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözcüsü 'Serhat Varto' kod adlı Emrullah Dursun ile İran sınırındaki Abu Bakra köyüne gittiği saptandı. Bunun üzerine TSK'ya ait F16 uçakları ile hava harekatı planlandı.

TAM İSABETLE VURULDU

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde, MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vuruldu. Harekat sonucunda PKK'nın dış temaslarını koordine eden terörist Mikail Özdemir ve örgütün sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösteren Emrullah Dursun'un da aralarında bulunduğu üst düzey terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün bölgedeki uluslararası aktörlerle temaslarını sağlayan ve bazı yabancı basın organlarında sözde 'Dışişleri Bakanı' diye lanse edilen Rıza Altun ise operasyonda ağır yaralandı. Altun'un akıbeti henüz bilinmiyor.

ALTUN: PKK'YA AĞIR DARBE İNDİRDİK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Suudi Arabistan’ın Okaz Gazetesi'nin 2017’de 'PKK’nın dışişleri bakanı' diye takdim ettiği PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler, güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli İstihbarat TeşkilatıTSKDarbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feyzioğlu: HSK'nın yapısını günü geldiğinde değiştirmek zorundayız
Feyzioğlu: HSK'nın yapısını günü geldiğinde değiştirmek zorundayız
Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı
Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı
Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı
Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı
Milli Savunma Bakanlığı: TSK, DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu
Milli Savunma Bakanlığı: TSK, DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu
Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın bölge sorumlusu itirafçı oldu
Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın bölge sorumlusu itirafçı oldu
Şırnak'ta teröristlere ağır darbe
Şırnak'ta teröristlere ağır darbe
Gizli Kameralar Denince: CasusGizliKamera.com
Gizli Kameralar Denince: CasusGizliKamera.com
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlar ile Suriye sınırında
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlar ile Suriye sınırında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans