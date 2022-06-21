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Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi

21 Haziran 2022 Salı 15:39
Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi

MALATYA - Türkiye'nin farklı illerinde yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 227 göçmen, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afganistan uyruklu 1135 kaçak göçmenden kalan 227'si, 5'inci ve son charter seferle işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler, jandarma ve polis gözetiminde Afganistan'dan gelen yolcu uçağıyla ülkelerine gönderildi. 

Türkiye genelinde 27 Ocak itibarıyla düzenlenen 94 charter seferiyle 24 bin 341 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, ülkesine gönderildi. Diğer yabancı uyruklu göçmenlerle bu sayı, 42 bin 666'ya ulaştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaçak Göçmen
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