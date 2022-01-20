AYŞEGÜL BAŞKAN GÜLMEYİ ÖZLEYENLER İÇİN HEM YAZDI, HEM OYNADI

‘İŞTE HAYAT’ Dell’Arte Sahne de

Gülmeyi Özleyenlere Gelsin

İki yıldır Covid 19 belası ile boğuşan dünya neredeyse gülmeyi unutmuş durumda, hergün dünyanın her yerinden binlerce ölüm haberi gelirken tadımız tamamen kaçmış bulunuyor. İtalya, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa hattta Avustralya’da ki arkadaşlarımla konuşuyorum hepsinin de Covid19 virüsü nedeniyle çok mutsuz oldukarını dinliyorum. Dir dokun bin ah işit derler ya aynen öyle. Bütün bu keyifsizlikler içinde geçen hafta çok sevdiğim bir arkadaşımın sosyal medya hesabında bir tiyatro afişi gördüm. Bu kış gününde içimi o kadar çok ısıttı ki inanılmaz bir enerji aldım ve hemen aradım yer ayırttım. Cumartesi akşam oyunun Premiyeri vardı, büyük bir heyecanla gittim. Arkadaşım Ayşegül Başkan Dell’Arte Sahnenin kurucusu idi ve daha önce çocuk oyunları yazmış olmasına ramen ilk defa bir yetişkin oyunu yazmıştı, ayrıca başrolde de kendisi oynayacaktı. Neden yalan söyleyeyim çok güzel bir oyun olduğuna dair içimde pozitif bir his olmasına ramen, aklım dur o kadar emin olma diyordu. Çünkü komedi yazmak o kadar kolay bir iş değil ve bu Ayşegül’ün ilk yetişkin oyunuydu.

90’ların mutluluğunu yeniden yaşamak…

Bizler 70’ 80’ 90’ ların para ile alınamayacak olan o mutluluğunu yaşamış jenerasyon olarak daha oyunun ilk dakikalarında sanki zaman makinesine binerek o yıllara yolculuk ettim. O yılların esprilerini ve o yılların duygusu oyunla birlikte bizi tamamen içine çekti, sanki oyunu izlemiyor yaşıyorduk. Dialoglarda kullanılan espriler o kadar özenle seçilmişlerki bayıldım. Ayşegül Başkan Hayat karakterine gerçekten hayat verirken, Sevgili Dostum Didem Sökmen’de oyundaki şahane performansı ile alkışı hak ediyor. Oyunun yakışıklı ve karizmatik jönü karakteri de Ozan Tekcan’a emanet edilmiş. İnanın oyun bittiğinde gülmekten karın kaslarım ağrıyordu. Ve 90’larda yaşayıp özlediğimiz o mutlu günlerimiz gözümün önünden bir film şeridi gibi aktı gitti…

Her şeye rağmen gülebilmek...

Oyunun teknik bilgilerini vermem gerekirse ‘’İşte Hayat’’ her şeye rağmen gülümsetebilmek için 1990’ların Bodrum’undan selam çakıyor seyirciye...

Ayşegül Başkan, Didem Sökmen ve Ozan Tekcan ruh verdiği ‘’İşte Hayat’’ın yönetmen koltuğunda Serkan Ateş imzası var. Oyunun reji asistanlığını Ebrar Ece Yavuz üstlenmiş. Seyirciyi Bodrum’un mavi beyaz sokaklarında yolculuğa çıkartan dekorun tasarımı Tuğçe Fidan’a ait. Oyunda inanılmaz keyif veren, ege rüzgarları estiren müzikler ve baktıkça huzur veren afişin tasarımı müzisyen ve görüntü yönetmeni Toygun Tosunoğlu’na ait. Oyuna eşsiz bir lezzet katan sirtaki koreografisi, oyuncu ve dans eğitmeni Yasmin Ergün tarafından hazırlanmış. Oyunda bir an da kendinizi 1990’ların radyo programlarının içinde hissettiren, dönemin güncel ve toplumsal olaylarına değinen stüdyo kayıtları müzisyen Onur Narin’e ait. Radyo programındaki karakterlere sesiyle hayat verenler ise oyuncular; Arda Akoğul, Batuhan Beli ve Serkan Ateş. İşte Hayat sezon boyunca Tiyatro Dell’Arte‘sahnesinde sahnelenecek olup ülkenin bir çok yerinde de turne yapması planlanıyor...