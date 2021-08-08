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İçişleri: Ülke genelinde aranan 1350 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 1172'si hükümlü, 178'i yakalama emri ile aranan toplam 1350 kişinin yakalandığını açıkladı.

08 Ağustos 2021 Pazar 14:53
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İçişleri: Ülke genelinde aranan 1350 kişi yakalandı

ANKARA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün ülke genelinde eş zamanlı olarak umuma açık yerlerde, müzekkere adresleri ve bulunabilecekleri değerlendirilen diğer adreslerde 'Aranan Şahıslar Uygulaması' gerçekleştirildi. 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personelin görev aldığı uygulamada, 2 bin 603 adreste arama yapıldı. 1172'si hükümlü 178'i yakalama emri ile aranan toplam 1350 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında 'adam öldürme' suçundan 13, 'hırsızlık' suçundan 155, 'yaralama' suçundan 148, 'cinsel' suçlardan 15, 'yağma' suçundan 23, 'dolandırıcılık' suçundan 33, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 48, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 3 ve 'kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet' suçundan 14 kişi yer aldı.  Ayrıca 5’i çocuk olmak üzere 19 kişi bulundu. Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleriülke GeneliFETÖ
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