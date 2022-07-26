Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilanda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 10.08.2022 olup, Posta yoluyla ve İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.