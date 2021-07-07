Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 milyon 800 bin liralık kaçakçılık operasyonu

EDİRNE - Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından son bir ayda 2,5 kilo esrar ile kaçak içki, telefon ve oto yedek parçası ele geçirdi. Uyuşturucu ve kaçak malzemelerin piyasa değerinin 8 milyon 800 bin TL olduğu bildirildi.



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekiplerin son bir ayda riskli görülen TIR’larda narkotik köpek Thea ile yaptığı aramalarda, 2.5 kilo esrar ve 184 litre kaçak içki, 36 bin 500 adet oto yedek parçası, 697 akıllı cep telefonu ve 545 telefon kılıfı ile 289 parça porselen takımı ve 3 gümüş külçe ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak malzemelerin piyasa değerinin 8 milyon 800 TL olduğu belirtildi. Araç sürücüleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.