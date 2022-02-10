FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; FSM Vakıf Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 10.02.2022 - 24.02.2022 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.