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ERDAL GÜRBÜZ HIZLI VE ÖFKELİ 10 SERİSİNE İMZA ATTI

Mütevazi kişiliği, Efendi tarzı ve duruşuyla uzun yıllardır adından söz ettiren  Erdal Gürbüz ‘Hızlı ve öfkeli 10’ serisine Yönetmen olarak anlaştı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 16:54
ERDAL GÜRBÜZ HIZLI VE ÖFKELİ 10 SERİSİNE İMZA ATTI

Mütevazi kişiliği, Efendi tarzı ve duruşuyla uzun yıllardır adından söz ettiren 
Erdal Gürbüz
‘Hızlı ve öfkeli 10’ serisine Yönetmen 
olarak anlaştı.
Özellikle ‘Hızlı ve Öfkeli 9’ Serisindeki muhteşem aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Erdal Gürbüz,
‘Max Seasonun’Yoğun ısrar ve taleplerini kıramayarak projeyi kabul etti.
Türkiyeden bir yönetmenin Dünyanın En çok izlenen Filminde Önemli bir yer alması şimdiden gündeme oturmuş durumda.
Cesur ve genç olmasıylada oldukça 
Hırslı gözüken Erdal Gürbüz Son Projesini 
Böylesine ultra düzeyde bir filmle bitirme 
Kararı aldı.

YÖNETMEN ERDAL GÜRBÜZ KİMDİR?

Erdal Gürbüz Beyaz perdenin en çok aranan yönetmeni ve Genel koordinatörüdür.
10/11/1989 yılında isviçrede dünyaya gelen ve ilk ve orta okulunu burada tamamlayan erdal, Üniversite tahsilini orta doğu teknik üniversitesi jeoloji mühendisliği fakültesinde tamamlamıştır.
Setlerde kablo toplayarak mesleğe başlayan Gürbüz,
Azmi ve hırsı ile kısa Zamanda
genel koordinatörlüğe kadar yükselmiştir. 
sayısızca ödüllere layık görülen
Erdal Gürbüz,Sırasıyla, 
2019 Uluslararası En iyi yönetmen ödülü,
2020 Yılı Amerikanın En iyi yönetmeni Ödülünü almıştır.
Amerika Newyork Film akademisi ve
Londra Film akademilerinde üst düzey
Eğitim almıştır.
40’a yakın hit klibe imza atan
Erdal Gürbüz,
Çektiği Atatürk ve Cumhuriyet reklamlarıylada her daim zirvede 
kalmayı başarmıştır.
Setlerde az konuşup, Çok dinleyen 
bir adam olarakda bilinen Erdal Gürbüz
Her oyuncunun çalışmak istediği bir hoca haline gelmiştir.


www.erdalgurbuz.com

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