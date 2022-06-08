ERDAL GÜRBÜZ HIZLI VE ÖFKELİ 10 SERİSİNE İMZA ATTI

Mütevazi kişiliği, Efendi tarzı ve duruşuyla uzun yıllardır adından söz ettiren

Erdal Gürbüz

‘Hızlı ve öfkeli 10’ serisine Yönetmen

olarak anlaştı.

Özellikle ‘Hızlı ve Öfkeli 9’ Serisindeki muhteşem aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Erdal Gürbüz,

‘Max Seasonun’Yoğun ısrar ve taleplerini kıramayarak projeyi kabul etti.

Türkiyeden bir yönetmenin Dünyanın En çok izlenen Filminde Önemli bir yer alması şimdiden gündeme oturmuş durumda.

Cesur ve genç olmasıylada oldukça

Hırslı gözüken Erdal Gürbüz Son Projesini

Böylesine ultra düzeyde bir filmle bitirme

Kararı aldı.

YÖNETMEN ERDAL GÜRBÜZ KİMDİR?

Erdal Gürbüz Beyaz perdenin en çok aranan yönetmeni ve Genel koordinatörüdür.

10/11/1989 yılında isviçrede dünyaya gelen ve ilk ve orta okulunu burada tamamlayan erdal, Üniversite tahsilini orta doğu teknik üniversitesi jeoloji mühendisliği fakültesinde tamamlamıştır.

Setlerde kablo toplayarak mesleğe başlayan Gürbüz,

Azmi ve hırsı ile kısa Zamanda

genel koordinatörlüğe kadar yükselmiştir.

sayısızca ödüllere layık görülen

Erdal Gürbüz,Sırasıyla,

2019 Uluslararası En iyi yönetmen ödülü,

2020 Yılı Amerikanın En iyi yönetmeni Ödülünü almıştır.

Amerika Newyork Film akademisi ve

Londra Film akademilerinde üst düzey

Eğitim almıştır.

40’a yakın hit klibe imza atan

Erdal Gürbüz,

Çektiği Atatürk ve Cumhuriyet reklamlarıylada her daim zirvede

kalmayı başarmıştır.

Setlerde az konuşup, Çok dinleyen

bir adam olarakda bilinen Erdal Gürbüz

Her oyuncunun çalışmak istediği bir hoca haline gelmiştir.



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