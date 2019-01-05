Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88831
ALTIN
220.097
DOLAR
5.3331
STERLİN
6.7862
EURO
6.0844
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
BUDO, bazı seferleri iptal etti
BUDO, bazı seferleri iptal etti
Ümraniye'de çatı yangını vatandaşları korkuttu
Ümraniye'de çatı yangını vatandaşları korkuttu
Kontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine çarptı
Kontrolden çıkan otomobil 2 iş...
Ankara’da boş durumdaki 2 katlı ev çöktü
Ankara’da boş durumdaki 2 katlı...

Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili, "15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.

Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili, "15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:19
0 Okunma
Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız

KARABÜK, (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, Valilikte yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kurum, 2 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in bugün ölüm yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek, "Gösterdiği kahramanlıkla bu ülkenin topraklarına, bu millete karşı düzenlenen hain terör saldırısını engellemiş ve kahraman bir duruş sergilemiştir. Allah yakınlarına sabır versin, milletimizin başı sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum" diye konuştu.

'Sıfır Atık' projesi kapsamında Safranbolu'yu pilot bölge ilan ettiklerini açıklayan Bakan Kurum, "Tüm ilçe genelinde 'Sıfır Atık' sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı ve bu ayrıştırılan atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların da kompost haline getirildiği, hiçbir çöpün yok edilmeden, ayrıştırılmadan bu proje kapsamında çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz ilçemizi pilot bölge seçmek suretiyle bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Ve bu Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

Eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili tepkilerin olduğu yönünde yöneltilen soru üzerine ise Bakan Kurum, "Eczacılar Odası ile Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Burada başka bir hassasiyet de var. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EczanePoşetÜCRETSİZKurumMurat Kurumönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BOLTON NEDEN GELİYOR?
BOLTON NEDEN GELİYOR?
Bakan Selçuk duyurdu: 28 Şubat'a uzatıldı
Bakan Selçuk duyurdu: 28 Şubat'a uzatıldı
Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması
Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması
PKK'nın gerçek yüzü
PKK'nın gerçek yüzü
Gaziantep Haberde Tarafsızlık
Gaziantep Haberde Tarafsızlık
İDO yarıyıl tatili için 87 ek sefer düzenledi
İDO yarıyıl tatili için 87 ek sefer düzenledi
Pakistan'daki FETÖ okulları Türkiye'ye devredildi
Pakistan'daki FETÖ okulları Türkiye'ye devredildi
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü
Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ