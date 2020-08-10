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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar (52) ve Osman Gül'ün (27) ailelerine başsağlığı diledi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehit Ailelerine Başsağlığı MesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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