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Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek. Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılıp, partililere seslenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanEvlat Nöbeti
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