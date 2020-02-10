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Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:45
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ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler Afganistan uyruklu 18'i çocuk, 10'u kadın ve 9'u erkek toplam 37 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

Son Güncelleme: 10.02.2020 05:47
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleKaçak Göçmen
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