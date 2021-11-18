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Büyükerşen’in beraat ettiği dava yeniden görülmeye başlandı

18 Kasım 2021 Perşembe 15:45
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Büyükerşen’in beraat ettiği dava yeniden görülmeye başlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı. Yerel mahkeme, Büyükerşen ile birlikte 10 kişi hakkında beraat kararı verilmişti.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 2015 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 16 sanıktan 10'u hakkında beraat, 6'sı içinse para cezası verildi. Temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 'eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hükümler kurulması' gerekçesiyle dava sonucunu oy birliği ile bozdu. Dairenin bozma kararında, "Suç niteliğindeki suçlara iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmek suretiyle sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hükümler kurulması nedeniyle oy birliği ile bozulmasına karar verildi" denildi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davaya sanıklar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve sanık savunmaları için duruşmayı 28 Ocak 2022 tarihine erteledi.

'KAMU HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kamu haklarının takipçisi olacaklarını belirterek, "Yargıtay bu dosyayı eksik inceleme sebebiyle bozdu. Yeniden bir inceleme yapılacak. Sayın mahkeme bu konuya ilişkin müştekileri ve sanıkları dinleyecek. Hemen akabinde Yargıtay'ın bozma ilamına ilişkin uyup uymayacağına ilişkin karar verecek. Arkadaşlarımızın birçoğu mesleki anlamda sürecin nasıl olduğunu biliyorlar. Yargı sürecinin bağımsız adliyelerde süreceğini, daha önce beraatlerine ilişkin nasıl davranmışsak, aynı davranış modelini sergilemeye ve kamunun haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
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