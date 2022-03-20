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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 82 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak

20 Mart 2022 Pazar 11:28
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 82 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular, sadece e-Devlet (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 1 Nisan 2022 Cuma günü başlayıp 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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