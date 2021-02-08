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Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 49 milyar liraya yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanımız ile doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı bugün itibarıyla 49 milyar liraya yaklaştı" dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:13
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Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 49 milyar liraya yaklaştı

ANKARA - Bakan Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Konya temsilciliği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Pandemi Psikolojisinde Aile' konulu panele videokonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Selçuk, panelde yaptığı konuşmada, bu kadar hızlı yayılan salgınla mücadelenin tüm dünya için zor bir süreç olduğunu belirterek, Türkiye olarak bu süreci en az zararla atlatmak için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini söyledi.

'KORONAVİRÜS ÖDEMELERİ 6,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI'

Salgın sürecinde bütün hizmetleri; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım olarak 4 başlık altında toparladıklarını ve salgınla mücadeleyi devam ettirdiklerini belirten Selçuk, "Temel hedefimiz istihdamı, çalışanlarımızı ve işverenlerimizi birlikte korumak olduğu için 'Kısa Çalışma Ödeneği', 'Fesih Kısıtı', 'Nakdi Ücret Desteği', 'Normalleşme Desteği' gibi etkin uygulamalarımızla hem çalışanlarımızı korumaya çalıştık hem de çalışanlarımızın ailelerini korumaya çalıştık. Bu noktada doğrudan sunduğumuz desteğin toplam tutarı 40 milyar lirayı aştı. Sosyal güvenlik uygulamalarıyla vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Bugün hiçbir vatandaşımız sağlık hizmeti alamama gibi bir endişe taşımıyor. Covid-19 kapsamındaki ücretsiz test ve tedavi hizmetleri, aşılama süreci dahil vatandaşlarımız için bir güven ve moral faktörü oluşturdu. Genel sağlık sigortası kapsamındaki bütün Covid-19 ödemelerimiz de 6,5 milyar liraya ulaşmış durumda" diye konuştu.

'SOSYAL KORUMA KALKANI DESTEKLERİ 49 MİLYARA YAKLAŞTI'

Bu süreçte sosyal hizmetler anlamında da kadınları, yaşlıları, engelleri, çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm toplum kesimlerini korumaya, bakım ve rehabilitasyonla destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuk, "Türkiye genelinde 355 sosyal hizmet merkezimiz 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Türkiye'deki tüm illerimizde ve tüm ilçelerimizde bakanlığımız tarafından finanse edilen 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kanalımızla da biz bütün ihtiyaç sahiplerimize destek olmaya devam ediyoruz. Gerek pandemi döneminde 'Sosyal Destek Programı'mızla verdiğimiz 6,4 milyon haneye 1000'er lira, gerek aylık periyodik ödemelerle desteklediğimiz vakıflarımızla ve gerekse de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasındaki desteklerimizle bütün ihtyaç sahiplerimize ulaşmaya çalıştık. Sosyal Koruma Kalkanımız ile doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı bugün itibarıyla 49 milyar liraya yaklaştı. Bütün bu desteklerin yanı sıra sosyal hizmetlerimiz dışında eğitim faaliyetlerimiz ve psiko-sosyal destek hizmetlerimizle de vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürdük" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Koruma KalkanıAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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