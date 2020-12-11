Antalya şehidini uğurladı

ANTALYA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, dün PKK/YPG’li teröristlerce yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Antalya'ya getirildi. Şehit Yüzbaşı Kurt'un cenazesi, Antalya Havalimanı'ndan cenaze aracıyla baba evine götürülerek helallik alındı. Anne Ömrüye, baba Rıza, kız kardeşi Gonca'nın, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin yanında üzgün oldukları gözlendi. Dua okunurken şehidin kardeşi Gonca ile anne ve babasına askerler destek verdi.





ANNENİN GÖZYAŞLARI



Şehidin Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt da evde helallik alımında ailesinin yanında yer aldı. Şehidin annesi Ömrüye helallik alınırken, "Kuzum görmek istiyorum seni annem" diyerek göz yaşı döktü.



Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Akdeniz Üniversitesi Camisi'ne götürüldü.

ŞEHİT CENAZESİNDE 2 BAKAN



Suriye'nin Rasulyn kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un (34) ecnazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Akdeniz Üniversitesi Camii’ne getirildi. Burada şehit cenazesini, çok sayıda vatandaş karşıladı. Cami girişinde avluya girmek isteyen cemaatin ateşi ölçüldü. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal ve Kemal Çelik, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehidin babası Zeki, annesi Ömrüye, kardeşi Gonca ile şehidin Suriye’de görevli olan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt katıldı. Tören için cami avlusuna gelen bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu aile ile yakından ilgilenerek taziyede bulundu.



İl Müftüsü Osman Artan’ın kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.



Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu, namazın ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un tabutunun cenaze arazına kadar taşınmasına eşlik etti. Her iki bakan, en önde tabutu omuzladı. Şehit Yüzbaşı Kurt'un cenazesi Uncalı Şehitliği'ne götürülerek topağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BABASIYLA GÖRÜŞTÜ



Akdeniz Üniversitesi Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Uncalı Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Burada baba Ziya ve anne Ömrüye Kurt, Türk bayrağına sarılı tabutu karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi teskin etti. Tabuttan alınan Türk bayrağı aileye verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonu üzerinden baba Ziya Kurt'u arayarak taziye dileklerini iletti. Baba Kurt, gözyaşı dökerek 'Aslanım' diyerek tabutun başından ayrılmadı. Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt gözyaşları içinde toprağa verildi.