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Antalya'da 3,3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

05 Ağustos 2021 Perşembe 13:09
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Antalya'da 3,3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da, jandarma tarafından durdurulan kamyonette, 3 milyon 300 bin TL değerinde, 18 bin 964 kaçak ilaç ele geçirildi. 

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İstanbul ve Bursa'dan yüklü miktarda kaçak ilaç getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, saat 13.00 sıralarında F.M.Y. (24), İ.M. (23) ve G.D.'nin (39) bulunduğu 34 BCK 739 plakalı kamyoneti yol kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 300 bin TL olan çeşitli markalarda hormon, onkoloji, psikiyatri ve tüp bebek tedavisinde kullanılan 18 bin 964 ilaç ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alınırken, kaçak ilaçlar ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaçak Ilaç
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