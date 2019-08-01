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Ankara-Sivas hızlı treni, 2020 ağustos ayında yolculuğa başlayacak

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesiyle ilgili, "2020 yılının mart ayında bütün çalışmalar bitecek. Daha sonra test sürüşleri başlayacak. 2020 yılının ağustos ayında da Ankara-Sivas arasında tren yolculuğu başlayacak" dedi.

Ankara-Sivas hızlı treni, 2020 ağustos ayında yolculuğa başlayacak

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesiyle ilgili, "2020 yılının mart ayında bütün çalışmalar bitecek. Daha sonra test sürüşleri başlayacak. 2020 yılının ağustos ayında da Ankara-Sivas arasında tren yolculuğu başlayacak" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
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Ankara-Sivas hızlı treni, 2020 ağustos ayında yolculuğa başlayacak

YOZGAT - Yozgat Valisi Kadir Çakır, Ankara-Sivas YHT projesinin devam ettiği Yozgat'ta incelemede bulundu. Basın mensuplarıyla birlikte tren hattında yolculuk yapan Vali Çakır, Ankara-Sivas YHT hattının 393 kilometre olduğunu söyledi. Şu an itibariyle Yerköy, Yozgat ve Sorgun'a demiryolu döşendiğini belirten Çakır, "Akdağmadeni ilçesinin de bir kısmı döşenmiş durumda. 2020 yılının mart ayında bütün çalışmalar bitecek. Daha sonra test sürüşleri başlayacak. 2020 yılının ağustos ayında da Ankara-Sivas arasında tren yolculuğu başlayacak. Önemli bir çalışma, çok büyük bir yatırım. Yaklaşık 13,2 milyar liralık bir yatırım. Şu anda bu hattın yüzde 87’si gerçekleşmiş durumda. Trenin gelmesini istiyoruz, istasyonlarda beklemek istiyoruz. Artık tünel gözüktü. 13 kilometre bir köprü yapılmış, 47 kilometre tünel açılmış. Bunlar öyle basit şeyler değil" dedi.

Ankara-Sivas YHT Proje Müdürü Mehmet Başer ise Yerköy-Sivas arasındaki hattın 245 kilometre olduğunu ve bu hatlar arasında 5 istasyon olacağını belirterek, hatta 47 kilometre tünel ve 14 kilometre viyadük olduğunu söyledi.

DHA

Son Güncelleme: 01.08.2019 09:25
Anahtar Kelimeler:
Ankara-Sivas Hızlı TrenYozgat Valisi Kadir Çakır
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