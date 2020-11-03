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Alanya'da gezinti teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gezinti teknesi kayalık alanın yakınında battı. Teknedekiler, yakındaki diğer tekneciler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

03 Kasım 2020 Salı 14:24
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Alanya'da gezinti teknesi battı

ANTALYA - ​ Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi, kıyıya 30 metre mesafede alabora oldu. Tekneden denize atlayanlar kıyıya yüzerek çıkarken, bazılarını çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan teknede Rus uyruklu 32 yolcu ile 5 mürettebat kurtarılırken, Rus uyruklu Daniyar Mahitov'un cansız bedenine ulaşıldı.

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, saat 11.00 sıralarında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede batan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayanlar yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Cilvarda Burnu'ndaki kayalıklara yüzerek çıktı. Turistlerin bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan tekneden kurtarılanlar, Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirildi.

Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Dalgıçlar, kayıp olan turist olup olmadığını belirlemek için tekne enkazı çevresinde dalış yapıyor. 

1 TURİST ÖLDÜ, 32 TURİST VE 5 MÜRETTABAT KURTARILDI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "03 Kasım 2020 tarihinde saat 11.01'de 112 Acil Çağrı Merkezi'mize gelen ihbarda; Alanya ilçesi Fosforlu Mağara (Alanya Kalesi batısı) mevkii önlerinde içerisinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu ve 5 personelin Baba Selavi isimli günübirlik tur teknesinin battığı ve bir şahsın kayıp olduğu bildirilmiştir. İhbara ilişkin denizden Sahil Güvenlik botları görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik tarafından 32 yolcu kurtarılmış, kurtarılan 32 yolcu ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov isimli yolcunun cansız bedeni 112 ekiplerine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DHA

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Alanyada Gezinti Teknesi Battı
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