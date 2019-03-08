2019 Yılı İçin En İyi 10 Güneş Kremi

Güneş, insan sağlığı için önemli olsa da güneşten gelen UVA ve UVB ışınları cilt yüzeyinde kızarıklık, leke, kuruluk, yanık, yaşlanma belirtileri gibi tahribatların yanı sıra cilt kanseri gibi ciddi sorunların oluşmasına da yol açmaktadır. Cildimizin sağlığını uzun süre koruyabilmek için yaz kış fark etmeden her mevsim güneş koruyucu kullanarak cildimizi güneşin zararlı etkilerinden korumamız çok önemlidir. Hemen hemen her markanın güneş koruyucu ürünleri bulunmaktadır. Bu nedenle hangi güneş kremini kullanmamız gerektiğiyle ilgili önümüzde geniş bir ürün skalası bulunmaktadır. Bu da kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Aşağıda kullanıcıların çoğunlukla memnun kaldığı ve dikkat çeken 10 güneş kremi ürünü bulabilirsiniz.

1) La Roche Posay markasının güneş kremlerinden olan La Roche-Posay Anthelios 60 Clear Skin Kuru Güneş Koruyucu, özellikle akneye eğilimli cilt tipleri için uygun olan ürün gözenekleri tıkamayan yapısı ile cildinizin sağlığını korumaya yardımcı olurken akne problemleri ile de savaşmanıza destek veriyor.

2) La Roche Posay Anthelios Body Mist Spf50+ Vücut Kremi 200 ml, güneşe aşırı maruz kalmış, hassas, güneşe karşı toleranssız ve alerjiye eğilimli ciltler için yüksek koruma sağlayan bir ürün olup, formülünde yer alan Termal Su ile cildi nemlendirir, yatıştırır. Kuma, tere ve suya dayanıklı bir güneş koruyucusudur. Parfüm ve paraben içermez. Hem yüz hem de vücut bölgesinde kullanıma uygun olan ürün, aradığınız özellikleri tek bir üründe bulmanızı sağlamaktadır. Güneş nedeniyle cildinizde oluşabilecek leke, güneş yanığı, erken yaşlanma ve çil gibi sorunların önüne geçmenize destek verir. Nemlendirici etkisiyle cildi yatıştırır, yeniler ve cilt bariyerini güçlendirir. Cildin ihtiyacı olan nemi kazandırarak güneş ışınlarına karşı maksimum koruma sağlar. Ayrıca kırışıklıklara karşı da korumaya yardımcı olur.

3) La Roche Posay Anthelios XL SPF 50+ Ultra Light 50 ml, dermatolojik olarak test edilmiş bir güneş koruyucu olup minimum kimyasal filtre içeriğine sahiptir. UV ışınlarına karşı çok yüksek ve etkili koruma sağlar. Suya, kuma ve tere karşı dayanıklıdır. Yoğun güneş ışığına maruz kalan, alerjiye eğilimli, hassas veya güneşe karşı toleranssız normal veya karma cilt tiplerinin kullanımına uygundur. Formülünde yer alan Termal Su ile nemlendirici etkisi de bulunmaktadır.

4) Neutrogena Fresh Cooling Body Mist Sunblock Spf45, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olarak geliştirilmiş olan bir güneş koruyucu spreyi olup vücut bölgesinde kullanıma uygundur. Güneşten gelen zararlı ışınlara karşı yüksek koruma sağlar. 80 dakikaya kadar suya dayanıklıdır. Gözenekleri tıkamaz. Cildi nemlendirir. Nem açısından dengelenmesine destek vererek cildi güçlendirir. Hafif formülü ile hızla emilir. 6-8 santim uzaktan vücudunuza tutun ve sıkın. Elinize püskürtüp, yüzünüze sürebilirsiniz. Yüzdükten, terledikten ve kurulandıktan sonra tekrarlayınız.

5) Solante Actinica SPF50, aktinikkeratoz problemi olan ya da bu probleme yatkınlığı olan ciltleri güneşin zararlı etkilerinden en üst seviyede koruyan güneş koruma losyonudur. Aktinikkeratoz, kronik olarak güneşe maruz kalma ile oluşan küçük, kaba kabarcıklar ya da lezyonlardır. Actinica ürünü problemli ciltleri sadece korumakla kalmaz, rahatsızlıkla mücadeleye de yardımcı olur. Formülü suya dayanıklıdır. Yağsız bir yapıya sahiptir ve hipoalerjeniktir.

6) Solante Pigmenta Tinted Lotion SPF50+, hassas ciltler dâhil tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olarak geliştirilmiş olan ürün özellikle kumral ve esmer tenli kişilerin kullanımına uygundur. Cilt yüzeyinde oluşmuş olan leke gibi problemlerin giderilmesine destek olur, cildinizde yeni bir leke oluşmasına engel olmaya çalışır. Ciltteki renk düzensizliklerinin düzeltilmesine yardım eder. Renkli yapısı sayesinde cilt yüzeyindeki kötü görünümleri kamufle eder. Cildi nemlendirir ve besler. Cildin tazelenmesine destek vererek cildin canlı bir görünüm yakalamasına yardım eder. Cildin yumuşak bir doku kazanmasına destek olur. Parfüm içermez. Özel kokusu, içerisindeki bitkisel özler yoluyla elde edilir.

7) Solante Telerubor SPF50 Lotion, hassas ve kızarıklık sorunu olan cilt tipleri için geliştirilmiş olan bir güneş koruyucu losyon olup cildinizi yüksek bir şekilde güneşten gelen zararlı ışınlara karşı koruma sağlar. Yağsız, non-komedojenik, suya dayanıklı formüle sahiptir. Cildi nemlendirir ve uzun süreli nemlilik sağlar. Bu sayede cilt yüzeyinde meydana gelen hassasiyet ya da kızarıklık gibi sorunların kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Cildi yatıştırarak rahatlatır. Ciltteki yaşlanma etkilerini engellemeye yardımcı olur. Cildin pürüzsüz ve yumuşak bir doku kazanmasına destek verir. Günlük kullanım için idealdir.

8) SkinCeuticals Sheer Mineral UV Defense SPF 50 Yüz İçin Güneş Kremi, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan ürün hassas cilt tipine sahip olan kişilerin de rahatlıkla tercih edebileceği şekilde geliştirilmiştir. Yüz bölgesinde kullanıma uygundur. Yüksek koruma faktörü ile cildinizi güneşten gelen zararlı ışınlara karşı korumaya yardım eder. Koyu lekeler, kırışıklıklar ve cilt yaşlanmasına sebep olmakta olan UVA ışınlarına karşın etkili şekilde korumayı amaçlar. Suya dayanıklıdır.

9) Vichy İdeal Soleil Anti-Aging Care SPF50+, olgun cilt tipine sahip olan kişiler için geliştirilmiş bir güneş koruyucu olup cildinizi güneşten gelen zararlı ışınlara karşı korurken cildinizdeki yaşlanma belirtilerinin giderilmesine de destek olur. Anti-aging etkilidir. Cildinizdeki ince çizgi ve kırışıklıkların giderilmesine yardım eder. Cilt yüzeyinde oluşan koyu görünümdeki lekelerin renginin açılmasına ve bu lekelerin yok olmasına destek verir. Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Hipolerjeniktir. Paraben içermez.

10) Lab Series Power Protector SPF50, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan ürün güneşin yanı sıra dış etkilere karşı da cildinizi korumaya yardımcı olur. Cilt yüzeyinde oluşan koyu görünümdeki lekelerin azaltılmasına destek verir. Cildin aydınlık ve ışıltılı bir görünüm yakalamasına yardım eder. Hafif ve kolaylıkla emilen formülü sayesinde cildi nemlendirir, yumuşaklık kazandırır. Suya ve güneşe karşı dayanıklıdır. %100 mineral içerikle geliştirilmiştir. Bu sayede ciltteki alerji riskini de azaltır.