HABER MERKEZİ

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Büyükelçi Günay Efendiyeva 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Mesaj Yayımladı.



"Geçmişinin her sayfasında şan ve gururun tecessüm olunduğu mağrur Türk milletinin ulusal birliğinin, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesine dönüşmüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilmiş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle can Türkiyemizi en samimi duygularla kutluyorum!

Türk halkının millî iradesini, mücadele azmini simgeleyen bu tarihin çocuklara armağan edilmesi atalarımızdan kalan Vatanımızın muhafazasına, değerlerimizin yaşatılmasına verilen önemin göstergesidir. Çünki, dünyamıza masumiyeti, mutluluğu katan çocuklarımız aynı zamanda geleceğimizin emanetçileri, kültürel ve manevi servetlerimizin mirasçılarıdırlar. İstikbalimiz çocuklarımızın omuzlarında yükselirken, yarınlarımızın umudu da onlar olacaklar.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı her zaman olduğu gibi çocuklarımızı asla unutmayarak, onlara umut olmak, birlik ve beraberlik sağlamak için geniş kapsamlı projeler başlatmıştır. Onlardan biri olan “Türk Çocuklarına Sevgi ile” adlı uluslararası proje kapsamında Türk halklarının yanı sıra tüm dünya çocuk ve gençleri Türkiyede depremden etkilenen çocuklara desteklerini sergilemektedirler.



İnanıyorum ki, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte yaralarımızı hep birlikte sararak, üzüntüleri, acıları, kayıpları geride bırakmayı başaracak, birlik ve beraberlik duygusuyla aydınlık yarınlara doğru el-ele ilerleyeceğiz!

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında ülkenin ulusal egemenliğini kutluyor, tüm dünya çocuklarına ise sonsuz barış ve refah, sağlık ve huzur diliyorum!



Günay Efendiyeva

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı

Bakü, 23 Nisan 2023"