ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Ömrünü Türk Dünyası’na adamış olan ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Turan YAZGAN‘ın vefakar eşi Gülen YAZGAN Hanımefendi Pazartesi sabahı İstanbul’da vefat etti.

Gülen YAZGAN Hanımefendi’nin cenaze namazı, 11 Temmuz Salı günü, öğle namazının ardından FATİH CAMİSİ’nde kılınacak ve KOZLU MEZARLIĞI’ndaki aile mezarlığında toprağa verilecektir.

ÖNCE VATAN Yazı Ailesi olarak, Türk Dünyası’na ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Gülen YAZGAN Hanımefendi’ye Allah rahmet diliyoruz. Mekanı Cennet olsun.