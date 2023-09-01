Son dönemde popülerliğin zirvesine çıkan Gülben Ergen konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dün akşam Edirne’nin Havsa ilçesinde sahneye çıkan Gülben Ergen’in konserinde adeta izdiham yaşandı. Havsa ve çevre ilçelerden gelen hayranları Gülben Ergen’i yakından görmek için birbiriyle yarıştı.

Havsalıları kırmayan Ergen sahneden inip halkın arasına karıştı. Onlarla fotoğraf çektirip, şarkılarını birlikte söyledi. Bununla da yetinmedi, şanslı hayranlarını sahneye davet edip hep birlikte dans ettiler. Gecenin sonunda seyirci Gülben Ergen’i bir türlü bırakmak istemedi.

Havsa konseri ardından İzmir, Menemen sahnesi için yola çıkan Gülben Ergen’in maratonu son hızla devam ediyor. Ergen, İstanbul Kuruçeşme Arena‘da, 6 Eylül’de İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer ile büyük bir şova imza atacak.