Haber: Mert Osman Erman

Bobi, resmi olarak 31 yıl 165 gün yaşında olan bir ekimde Ekim ayında hayatını kaybetti.

Ancak şimdi, bazı veterinerlerin Bobi'nin yaşına dair delilleri sorgulamasının ardından, unvanı şüpheli hale geldi.

GWR şu anda ünvanı askıya aldı ve bir soruşturma başlattı.

Bobi, ortalama yaşam süresinin 12 ila 14 yıl olduğu bilinen safkan bir Rafeiro do Alentejo cinsi köpekti.

Geçen yıl GWR tarafından belirtildiğine göre, onun uzun ömrü, Portekiz hükümetinin evcil hayvan veritabanı tarafından onaylandı ve bu veritabanı Ulusal Veterinerler Birliği tarafından yönetilmektedir.

Ancak taç giyme haberleri hızla yayıldıkça, şüphe de arttı.

Wired dergisinin yaptığı bir araştırma, Bobi'nin Portekiz'in evcil hayvan veritabanına 1992'de doğmuş olarak kaydedildiğini, ancak "bu ifadeyi doğrulayacak veya reddedecek herhangi bir kayıt veya veri olmadığını" gösterdi.

Ayrıca, evcil hayvanın eski fotoğrafları üzerinde, kürkünde farklı işaretlemeler gösteren bazılarının tamamen farklı bir köpek olduğunu öne sürmesiyle ilgili sorular da vardı.

Uzmanlar arasında giderek artan bir şüphe bulunmaktadır.

Royal College of Veterinary Surgeons üyesi Danny Chambers, The Guardian'a şunları söyledi: "Veteriner meslektaşlarımdan hiçbiri Bobi'nin gerçekten 31 yaşında olduğuna inanmıyor."

Şimdi Guinness World Records resmi bir soruşturma başlattı.

"Bizim incelememiz devam ederken, tüm bulgularımız yerine oturana kadar en yaşlı yaşayan köpek ve (en yaşlı köpek) başlıkları için başvuruları geçici olarak durdurma kararı aldık ve tüm bulgularımız iletişim kurana kadar devam edecek" diye bir sözcü AFP haber ajansına açıkladı.

Bobi, yaşamının tamamını Portekiz'in batı kıyısına yakın Conqueiros köyünde Costa ailesi ile birlikte geçirdi.

Sahibi Leonel Costa, "veteriner dünyasının seçkin bir kesimi, Bobi'nin yaşam öyküsünün gerçek olmadığı izlenimini vermeye çalıştı" dedi.

Costa, tepkinin nedeninin Bobi'nin uzun ömrünü insanlarınkinden benzer bir diyetle sürdürmesine atfettiğini ve bu durumun birçok veterinerin önerilerine aykırı olduğunu söyledi.

"Her şey, üç on yıl boyunca evcil hayvan maması yediğini söyleseydik, farklı olurdu," diyen Costa, GWR'nin Bobi'nin yaşını doğrulamak için talep ettiği her şeyin karşılandığını ekledi.

Bobi'nin ölümüne kadar en yaşlı köpek unvanını elinde bulunduran önceki köpek, 1939'da 29 yaşında ölen Avustralya'nın Bluey adlı köpeğiydi.