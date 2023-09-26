Haber: Damla Oya Erman

Ancak Gucci'nin yeni tasarımcısı Sabato de Sarno, Cuma günü Milan Moda Haftası'nda İtalyan lüks evi için mesleki ilk adımını attığında, bu zorluğu belli etmedi.

Başlangıçta Milan'ın kültürel merkezi Brera'da açık havada gerçekleşmesi planlanan etkinlik, yağmurun yapımı ıslatma tehdidi altında olduğunda, eski yaratıcı direktör Alessandro Michele'ın yedi yıllık görev süresinin büyük bir bölümünde tercih ettiği geniş Gucci Hub'a taşındı.

De Sarno'nun muhtemelen Michele'in döneminden farklı bir vizyon sunmak için manzara değişikliği yapmayı tercih ettiği düşünülebilir. Michele, Gucci'nin karlarını dört yılda dört katına çıkararak endüstri için ölçüt haline getiren bir dönemi yönetti.

Ancak sonuçta, ünlülerin olduğu bir kalabalık önünde konuşması gereken kıyafetlerine düştü. Bu kalabalık arasında Julia Roberts, Ryan Gosling, Jessica Chastain, Kendall Jenner ve Julia Garner gibi ünlüler yer alıyordu.

40 yaşındaki de Sarno, koleksiyonu "Gucci Ancora" (İtalyanca'da 'hala' ve 'yeniden' anlamına gelen bir kelime) olarak adlandırdı ve son 20 yılda Prada, Dolce & Gabbana ve Valentino gibi önceki görevlerinden getirdiği deneyimiyle Gucci'nin kodlarını yeniden icat etti.

Özel dikilmiş kısa takımlar, parlak babydoll elbiseler ve metal süslü etekler, etekler ve gri kapüşonlu sweatshirtlerle dengelendi ve yüksek-düşük bir gardırobu kapsayan denizci tarzı örgülerle mücevherli yaka 24/7 çeşitliliğini oluşturdu.

Michele açık bir maksimalistken retro referanslarla, de Sarno Gucci arşivini ve kodlarını daha sade bir şekilde işledi. Kendine özgü kırmızı ve yeşil web dokusu, örneğin, özel dikilmiş yün bir kabanın yırtmağında hafifçe yer aldı, while yeniden tasarlanmış Bamboo ve Jackie çantaları - ilki 1947'de, diğeri 1961'de ilk kez gösterildi - neredeyse her kolda görüldü.

Koleksiyonu domine eden dökme deri "Rosso Ancora" adlı çok boyutlu bordo rengi, Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin 1800'lerin sonlarında Londra'daki The Savoy otelinin asansörüne bir portör olarak çalıştığı yer olan bir referanstı.

Başka bir yerde, ikonik at nalı detaylı platform terlikler - zaten kült statüsüne sahip - parlak ve monogramlı derilerde geldi ve 55 görünüşün çoğuyla giyildi.

De Sarno, koleksiyonu "parlak, dokunsal ve soğuk dokunmasına rağmen sıcak yürek ve ruh için istekli, bunlar bir müze için değil, günlük yaşamı zenginleştirmek için toplanması istenen nesnelerin bir hikayesi" olarak adlandırdı.

Napoli doğumlu olan de Sarno, Gucci sahibi Kering tarafından Ocak ayında atanmış olsa da resmi olarak Temmuz sonlarında göreve başladı. Haftalar içinde, uzun süreli arkadaşı ve moda favorisi Daria Werbowy'nin, Tom Ford dönemi Gucci'sini hatırlatan bir taşlı iç çamaşırı giydiği bir tanıtım kampanyası yayınladı ve bu da yüksek derecede cinselleştirilmiş estetiğe benzer bir şey yapacağı tahminlerine yol açtı.

Ancak bu, aslında bir çeşit yanıltma taktiği çıktı, çünkü de Sarno'nun tarzı tek parça giysiden ziyade kaban ve etek gibi daha gelenekseldi. Taşlı süslemelerin geri kalanı, de Sarno'nun Gucci arşivindeki 1960'ların el çantalarındaki nakışlardan esinlenerek tasarlandı.

De Sarno'nun ev için görüşünü şekillendirmek için kesinlikle büyük bir düşünce harcandı ve Gucci hayranlarını yıllara yayılan bir koleksiyonla memnun etmeyi başardı.