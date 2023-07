Haber: Damla Oya Erman

Ünlü yazar ve "Game of Thrones"un yaratıcısı George R.R. Martin, Hollywood'da devam eden grevler sırasında meşgul olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ediyor.

Hem yazarlar hem de aktörler grev yaptığında, Martin mevcut durum hakkındaki düşüncelerini web sitesinde paylaştı.

Martin, 1986 yılında Yazarlar Birliği'ne (WGA) katıldığını ve birkaç grev yaşadığını belirterek, "Hepsinde kazanımlar elde ettik, ancak bazı konular diğerlerinden daha önemli ve bu yılki grev, yaşamımın en önemli grevi." şeklinde yazdı.

Martin, iki lonca arasındaki birliğe övgüyle bahsederken, çalıştığı projelerle ilgili bilgi verdi.

"Dark Winds" adlı AMC dizisi, ikinci sezonunun prodüksiyonunu tamamlamış ve 30 Temmuz'da televizyona döneceğini belirtti Martin. Ancak dizinin tanıtımında yer alacak yıldızlar ve yazarlar, grev nedeniyle bu tanıtımlarda yer alamayacak.

HBO'nun "House of the Dragon" adlı dizisi ile ilgili olarak, Martin İngiltere'deki çekimlerin devam ettiğini ve "Bana ikinci sezonun yarısının tamamlandığı söylendi." şeklinde bilgi verdi.

"WGA grevi başlamadan aylar önce TÜM senaryolar tamamlanmıştı." diyen Martin, grev başladığından beri yazı yazılmadığını aktardı.

1 Haziran'da HBO ile olan anlaşması askıya alınan Martin, diğer birçok ünlü yazar ve yaratıcı gibi grev sırasında meşgul olmaya devam ettiğini söyledi. "Bununla birlikte, şanslı olanlardan biriyim." diye belirten Martin, grevin asıl amacının adı duyulmuş yazarlar ve yapımcılar için değil, giriş seviyesindeki yazarlar, hikaye editörleri, kariyer yapmak isteyen öğrenciler, dört satırlık repliği olan aktörler ve gelecekte kendi dizisini yaratmak isteyenler için olduğunu vurguladı.

Martin, sahne oyunu "The Iron Throne" üzerinde birkaç yıldır çalıştığını ve "The Winds of Winter" adlı kitabın yanı sıra "A Song of Ice and Fire" fantastik serisinin diğer kitapları üzerinde de çalıştığını ifade etti.