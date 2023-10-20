Haber: Mert Osman Erman

Aktivistler, bankanın girişini kapatmak için kaldırımda oturarak protesto yapıyor, "yağlı para dışarı" diye bağırıyor ve sarı bayraklar ve pankartlar sallıyorlar.

Bu, Salı günü Energy Intelligence Forum için toplanan petrol yöneticilerinin bulunduğu Park Lane'deki bir protestoyu takip ediyor.

20 yaşındaki Thunberg, o gösteride gözaltına alındı ve kamusal düzen suçlamasıyla mahkum edildi. Başka 26 kişi daha suçlandı.

Fossil Free London, JP Morgan'ın Paris Anlaşması'ndan bu yana fosil yakıt projelerine finansman sağlayan önemli bir kaynak olduğunu söylüyor. Paris Anlaşması, hükümetlerin küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1.5°C üzerine çıkarmamaya çalışmayı kabul ettiği bir anlaşmadır.

Bir kampanyacı şunları söyledi: "Dünya iklim krizi tarafından tahrip edilen birçok toplum olduğu bir dönemde yıllık olarak milyarlarca kar elde ediyorlar.

"JP Morgan'dan yeni fosil yakıt yatırımı veya finansmanı olmamalı diye düşünüyoruz ve kârlarının bir kısmının iklim değişikliğinden etkilenen toplumlara zarar ve zarar karşılama için ve adaptasyon ve hafifletme önlemleri için finansman sağlaması gerektiğini düşünüyoruz."