Haber: Mert Osman Erman

Dünyanın en ünlü futbolcusu flamingo pembesiyle maç kazanan goller atıyor.

Ve bir milyarder, uzay seyahatini nasıl ticarileştireceğini düşünüyor.

Lionel Messi ve Jeff Bezos bu yıl Miami'ye taşındığında, zaten parıltısıyla bilinen bir şehre belirli bir parlaklık kattılar.

Ancak bir de karanlık bir yan, suçlu bir alt dünya var.

Bu dünyaların kesişimi, Grand Theft Auto 6'nın fragmanının bu hafta yayınlanmasıyla tamamen ortaya çıktı.

Oyunun yaratıcıları olan Rockstar'ın on yıllık nispeten sessiz dönemini sona erdirdi ve YouTube rekorlarını kırdı, 24 saat içinde 93 milyon görüntüleme elde etti. Videoyu basketbol yıldızı LeBron James, bir tweet'te "DELİ" olarak tanımladı ve bir günde platformdaki en çok izlenen video haline geldi. Müzik videolarını hariç tutarsak.

90 saniyelik fragman, oyunun Miami'nin hiper-gerçekçi bir versiyonu olan Vice City'de geçeceğini doğruladı ve bu hemen çevrimiçi ortamda bu tasvirin ne kadar adil olduğu konusunda tartışmalara yol açtı.

Miami'nin kültürel simgelerini sergiledi - plajda koşucular ve tekne partileri, lüks arabalar ve çatı havuzları. Neon ışıklı sokaklar. Flamingolar (evet, pamuk şeker renkli kuşlar gerçekte Hialeah Park Racing and Casino'da görülebilir).

Ancak şehrin farklı bir yönü de sergilendi.

Bir timsah bir bakkalın içinden sürünüyordu, striptizciler dolarların üzerinde dans ediyor ve tüfekle silahlı polis bir kapıyı kırıyordu.

Bir kadının hızla giden bir aracın üstünde twerk yapması başka dünyadan gelen bir sahne gibi görünse de, bunun, Miami'nin Kaseya Center basketbol arenası ve Wynwood mahallesindeki duvar resimlerinin tam replikaları olduğu görülen şeylerle sorunsuz bir şekilde iç içe geçtiği gözlendi.

Bu düşünülmüş ve gerçek arasındaki bu belirsiz çizgileri bulandırmak, GTA serisinin geliştiricileri için tam olarak amaç buydu, dediğine göre PC Gamer'ın baş editörü Chris Livingston. "Bu [GTA oyunları], gerçek Amerikan şehirlerine dayanıyor ve işte bu küçük ayrıntılar gerçekten oyunu hayata geçiriyor," diyor Livingston, önde gelen bir oyun yayını olan PC Gamer'ın baş editörü. "Oyunlardaki çoğu şey gerçek şeylere dayanıyor. Geliştiriciler İngiltere'den, bu yüzden bu, ABD kültürünün gerçekten abartılı bir şekilde alınmış bir yorumu."

Livingston, GTA 6 fragmanındaki şeyin kasıtlı bir şekilde "Amerikan kültürünün en kötü yanlarının alaycı bir hiciv" olduğunu söyledi.

Ancak sosyal medyadaki insanlar, fragmandaki sahnelerin gerçekte nerede göründüğünü hızla belirttiler. Örneğin, arabanın üstünde twerk yapan kadın, her iki elinde çekiç tutan sinirli yaşlı kadın, mor saçlı dövmeli suçlu - bunlar, hepsi de Güney Florida haberlerinde başlık olan görüntülerdi.

Livingston, bunların Rockstar'ın geliştiricileri için "harika malzeme" olduğunu söyledi ve bu, "ABD kültürünün, özellikle de Florida'da gerçekleşen tuhaf gerçekliği" yansıtarak inanılmaz detay eklemelerine izin verdiğini ekledi.

Ancak, gerçekliğin giderek absürtlüğü aynı zamanda bir zorluk sunduğunu söyledi.

"ABD kültürünü hicvederken düşündüğümüz bir şey, gerçek hayatın ne kadar aşırı hale geldiği," diyor Livingston. "Rockstar, gerçek hayatta ne kadar absürt hale gelirse, kültürü ne kadar süre hicvedebilir?"

Fragmandaki "Florida Man" meme'inin sıklığına dikkat çeken birçok izleyici, Florida başlıklarında yakalanan saçma davranışlar için genel bir terim haline gelen bir ifade olarak dikkat çekiyor.

Oyunları, etkiyi ve teknolojiyi inceleyen Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör olan Dmitri Williams, "Burada gerçeklikle alay etmekten biraz daha fazlası olduğunu düşünüyorum."

"Eğer başlıklardan uzaklaşabilirseniz, insanlar bilgi sahibi oldukları veya bir hissiyatları olduğu bir yerden başlıyorsunuz, tamamen sıfırdan yeni bir dünya icat etmek yerine," dedi BBC'ye. "Ve Rockstar bununla iyi bir şekilde başa çıkıyor. Stereotip ile başlıyorlar."

Ancak oyunun yaratıcıları gerçeği yansıtmada ne kadar iyi olurlarsa olsun, Williams, GTA serisinin aynı zamanda gerçeği şekillendirmede de bir rol oynadığını söyledi. GTA serisinin özgürlük ve ihlal seviyesi, oyuncuların kalplerini yakalayan ve şimdi "bağlı bir izleyici kitlesi" olan bir şey haline geldiğini belirtti.

"Hamburger yemekten polise ateş etmeye ve fahişe çağırmaya kadar her şeyi yapabilirdiniz," dedi.

Önceki GTA oyunlarının özgürlüğü ve şiddeti kendi başına haberlere konu oldu, biri eski first lady Hillary Clinton tarafından açılan bir dava olmak üzere birkaç dava çekti, bir diğeri ise Yüksek Mahkeme'ye ulaştı.

Bazıları için, doğruluk ne olursa olsun, GTA 6'nın Florida'nın suç ve kaosunu tasvir etmesi çok baskın ve tek taraflıydı.

Palm Beach'te bulunan TJB Super Yachts'ın kıdemli charter ve satış müdürü Nicole Haboush, "Videodan biraz rahatsız oldum, çünkü 'bu nerede' diye düşündüm. Biraz şok oldum. Gördüğüm Miami'yi yansıtmıyor," dedi. Haboush, gösterilen insanların ve yerlerin, Miami Boat Show ve Art Basel gibi etkinliklerde karşılaştığı şeylerden çok farklı olduğunu, "mega yat" için 159 milyon sterline kadar harcama yapabilen müşterilerle karıştığı yerlerden farklı olduğunu söyledi.

"Çalıntı ve şiddetin olduğu alanlarda bulunmamaya çalışıyoruz," dedi.

Ancak diğerleri için, videonun tepkisi daha az rahatsız ediciydi.

Miami gece hayatı ve kültür gazetecisi Jose Duran, "Florida'nın deli olduğu yönündeki tüm [eleştirilere rağmen], ünümüze uygun yaşıyoruz," dedi. "Bence burada güney Florida etrafında nabız, insanların heyecanlı olduğu."

"Bir şekilde, bu, oyunun gerçek hayatta yapmamanız gereken şeylerle ilgili olduğu bir oyun için beklenen bir şeydi - araba çalmak, insan öldürmek, insanları dövmek."

"Ben [videodan] rahatsızlık duymuyorum, ama bazı insanların hissedebileceğini görüyorum," dedi.

Duran, gerçek yargısını oyunun resmi olarak 2025'te piyasaya sürülmesine bırakacağını söyledi.

"Oyunun çıkması ve insanların şeyleri incelemeye başlayabileceği zaman başka bir hikaye olacak."