Haber: Mert Osman Erman

700 milyon dolarlık (558 milyon sterlin) 10 yıllık sözleşme, ABD Major League Baseball (MLB) tarihindeki en büyük anlaşma ve Ohtani'yi dünyanın en yüksek kazanan sporculardan biri yapma özelliğine sahip.

Oyunu oynamış en iyi oyunculardan biri olarak geniş çapta kabul edilen Japon oyuncu, beyzbolun en aranan hedeflerinden biriydi.

Dodgers'a geçişi, geleceği hakkında haftalar süren spekülasyonların ardından gerçekleşti.

Ohtani'nin altı yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak Los Angeles Angels'tan ayrılmaya karar verdiğinde, imza için büyük bir teklif savaşı başladı.

Sözleşmenin rapor edilen değeri, futbolcu Lionel Messi veya basketbolcu LeBron James gibi megastarların talep ettiği miktarları aşan - hatta geçen - türden bir miktar olarak sıralanıyor. Hayranlar ve uzmanlar, 29 yaşındaki oyuncuyu modern çağda sporun nasıl oynandığını dönüştürmekle geniş çapta övgüyle anıyorlar ve o zaten tüm zamanların en büyükleri arasında düşünülmeye başlanmış durumda.

Çoğu beyzbol oyuncusunun ya vuruş ya da atışta uzmanlaştığı bir sporcu olan Ohtani, her iki disiplinde de eşit derecede yeteneklidir.

O, 2021'de Amerikan Ligi MVP ödülünü kazandı ve 2023 sezonu sakatlık nedeniyle kısa kesilmiş olmasına rağmen, geçen ay yine kazandı.

Ohtani, Mart ayında Japonya'yı Dünya Beyzbol Klasik şampiyonasının finalinde Amerika'ya karşı tarihi bir zaferle tanıştırdı - beyzbolun en popüler spor olduğu bir ülke için önemli bir kilometre taşı.

Instagram'da paylaşılan bir açıklamada Ohtani, Angels'ın "kalbimde sonsuza kadar yer alacağını" belirterek, "Oynamaya devam ettiğim son güne kadar, sadece Dodgers için değil, beyzbol dünyası için ilerlemeye devam etmek istiyorum" dedi.