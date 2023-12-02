Haber: Dinçer Karacalar

Moda ve güzellik dünyasının merakla beklediği ‘Grand Model of Türkiye’ yarışmasının finali, muhteşem bir geceyle İstanbul’da gerçekleşti. Gecede, moda dünyasının önde gelen isimleri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, genç yeteneklerin sahne aldığı etkinliği coşkuyla izledi.



Moda ve güzellik dünyasının merakla beklediği ‘Grand Model of Türkiye’ yarışmasının finali İstanbul’da gerçekleşti. İş sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yarışma jürisinde yer alırken gecede jüriler seçim yapmakta zorlandı. MKS Kağıt Kurucusu Maks Gerşon'un jüri koltuğunda yer aldığı yarışma, estetik anlayışın, modanın ve güzellik kavramının tartışıldığı ve değerlendirildiği bir platform oldu. Gerşon'un bakış açısı, yarışmanın değerlendirme sürecine önemli bir katkı sağlarken, gecenin sonunda kızlarda Deniz Eser ve erkeklerde Muhammet Ali Kibar birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Eser ve Kibar, etkileyici performanslarıyla tüm salonu da etkisi altına alarak beğenisini kazandı. Gecede Ferah Zeydan , Ozan Orhon , Uğur Arslan , Gökçe Kırgız Taner ve Reşat Gümüştaç da sahne alarak etkinliğe renk kattı. Yarışmanın jüri başkanlığını Duygu Yazıcı yaparken sanat yönetmenliğini ve koreografisini ise Asil Çağıl yaptı.



Yarışmada 20 erkek finalist 20 kız finalist yer aldı

Toplamda 40 modelin yarıştığı gecede ikinciliği erkeklerde Göktuğ Akın kızlarda ise İpek Kuşçu kazanırken , üçüncülüğü ise Cem Güleryüz ve Aybike Hindistan kazandı. 4.cülüğü de Doğukan Navdar – Aleyna Varna , Beşincilikte ise Berk Duman – Hilal Munis yer aldı.



‘’Bu yarışmalar gelecek nesil tasarımcılar ve modeller için birer öğrenme platformudur’’



Jüri koltuğunda oturan MKS Kağıt Kurucusu Maks Gerşon, Grand Model of Türkiye yarışmasının, genç yeteneklerin keşfedilmesi, moda dünyasına adım atmaları ve kariyerlerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek yarışmanın gelecek yıllarda da moda ve güzellik dünyasına yön veren bir platform olacağına dikkat çekti. Gerşon, ‘’Yarışmacıların başarıları, sektördeki ve bu sektörü düşünen tüm gençler için de ilham verip yol gösterecektir. Bu şekilde, yarışmalar gelecek nesil tasarımcılar ve modeller için birer öğrenme ve ilerleme platformudur. Gelişen ve değişen dünyada moda her zaman en hızlı şekilde kendisini yeniliyor. Modanın estetik anlayış ve güçlü bir mesaj ile birleştiğinde toplumda olumlu etkiler yaratabileceğine inanıyorum’’ dedi.