Beyoncé, beyaz bir takım elbise giyerek üç saatlik belgesel öncesi kısa bir görünüş yaptı ve izleyicilere "özgürce hissetmelerini" söyledi.

Kendi konser filmi bu yılın başında gişe rekorları kıran Taylor Swift de oradaydı.

Beyoncé'nin kızı Blue Ivy etkinliğe katıldı.

Diğer konuklar arasında Destiny's Child yıldızı Michelle Williams, müzisyen will.i.am, Vogue'un eski editörü Edward Enniful ve aktris Vivica A. Fox yer aldı.

Swift'in görünümü, Beyoncé'nin 11 Ekim'de Hollywood'daki Eras Turu konser galasına katılmasının ardından geldi.

Swift, parıldayan gümüş bir Balmain elbise giydi ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi - karşılaştırıldığında, meslektaşı Blue Ivy ile kırmızı halıda kısa bir durak yaptıktan sonra filmi tanıtmak için kıyafet değiştirdi.

Ardından, Beyoncé sürpriz bir single olan "My House"u yayınladı ve filmin açılışını anısına kutladı. 10 farklı ülkede çekilen film, siyahi bir sanatçının şimdiye kadar gerçekleşen en yüksek hasılatlı turu ve tüm zamanların sekizinci en yüksek hasılatlı turu haline gelen konserin sahne arkası ve sahne üzerindeki tüm eylemi yakalıyor.

Crazy In Love, Cuff It ve Drunk In Love gibi hitlerin yanı sıra, hayranlar Beyoncé'nin yaratıcı mücadelelerini, diz ameliyatının etkisini ve kızının dişini kaybetmesinin sahnede olan her şeyden önce geldiğini görebiliyor.

Filmin her tarihinden görüntüler alınmış ve genellikle aynı şarkının farklı performansları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yaparak Beyoncé'nin yüzlerce kostüm değişikliğini sergilemesine izin veriyor.

Ancak sahne arkası görüntüler de bir o kadar etkileyici.

Özellikle Beyoncé'nin ilk sahne kostümlerini tasarlayan siyahi, eşcinsel amcası Johnny hakkında bir dizi bölüm etkileyici.

Beyoncé'nin annesi Tina Knowles, filmde şöyle diyor: "Nereye giderse, her şey daha iyi olurdu. Benim çocukları büyütmeme yardım etti ve onları sevdi ve ona tapıyordu. O bir hayat kurtarıcıydı."

Johnny amcası - gerçek adı Jonathan Williams - Beyoncé'nin kariyerinin başında Aids ile ilgili bir hastalıktan dolayı öldü, ancak onun eşcinsel ve balo kültürüne kucak açması ona geri dönebilir.

Filmin Londra galasında, Beyoncé filmi onun anısına adadı.

"Bu filmin 1 Aralık'ta, Dünya AIDS Günü'nde çıkmasından dolayı gerçekten gurur duyuyorum, amcam Johnny'nin anısına," dedi ve izleyicilerden büyük bir alkış aldı - çoğu, tura katılan ve performans sergileyenlerden oluşuyordu.

İşte Londra'nın Leicester Square Odeon'da gösterilen ve genel yayın öncesinde öne çıkan filmden bazı vurgular:

1) En iyi koltuğu alırsınız

VIP biletlerinin fiyatı 2,400 £'a kadar çıkarken, çoğu insan bu yaz Kraliçe Bey'e dokunma imkanına sahip olamazdı.

Film bunu değiştiriyor, sizi olayın ortasına koyarak koreografinin elastik çatlamasına ve Beyoncé'nin sesinin muhteşem hassasiyetine odaklanmanıza olanak tanır.

Dahası, beklenmedik bir oyunluluk sergiler - dansçılara tepki gösterir ve müziğin onu hareketlendirmesine izin verir. Film sona ererken, Beyoncé, bu tur için "kusanılacak kadar prova yapmama alışkanlığını" bozduğunu ve sahnede "özgür hissettiğini" itiraf eder. İzlemesi bir zevktir.

Ek avantaj: Kimse telefonlarıyla gösteriyi çekerek görüşünüzü engellemez.

2) Beyoncé'nin diz sorunları

Tura hazırlık sürecinde Beyoncé, sahne ekipmanına çarpmadan kaynaklanan onlarca yıllık bir diz yaralanması nedeniyle ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Sadece haftalar kala, açılış gecesi için kondisyonunu artırmak için rehabilitasyonu karıştırmak zorunda kaldı.

Filmde annesi Tina, "Çok korkmuştum çünkü o kadar hızlı rehab yapmak zorundaydı," diyor. "O dizde prova yaptı, turda o dizde çıktı, bu yüzden hep korkmuştum, dizini tekrar incitecekti diye, ama o her zaman bir savaşçıdır."

"Bizim için genellikle topuklarda prova yaparım, ama dizim yüzünden henüz o noktaya gelmedim," diyen Beyoncé, ameliyat sonrası dikişleri açıkça görülebiliyor.

"Aşırı derecede acıyor, ama en iyi şey atın üzerine geri dönmek."

3) Destiny's Child buluşması

Houston'da bir tur durağında Beyoncé, eski grubu Destiny's Child ile bir araya geliyor.

Bunu daha önce gördük. Bu sefer farklı olan, birleşmenin yalnızca Kelly Rowland ve Michelle Williams'ı değil, 2000 yılında tartışmalı bir şekilde kovulan kurucu üyeler LeToya Luckett ve LaTavia Roberson'ı da içermesi.

Beyoncé, bir seslendirme esnasında "Bizim için yeni bir doğum gibiydi ve birçok iyileşme oldu" diyor. Ancak bu bir an.

Hadi! Daha fazlasını bilmemiz gerekiyor.

Kim zeytin dalını uzattı? Ne konuştular? Ve neden Farrah Franklin daveti almadı?

4) Blue Ivy'nin viral dans arası



Beyoncé, Paris'teki erken bir Renaissance tur durağında en büyük kızı Blue Ivy'i sahneye çağırdı.

Provaları izledikten sonra, 11 yaşındaki kız çocuğu koreografiyi ezbere biliyordu ve My Power ve Black Parade şarkılarına karşı yetenekli ancak tereddütlü bir rutin sergiledi.

Sonra, tur ilerledikçe, özgüveni büyüdü. Finale kadar, kendi sahnesi gösterinin çok beklenen bir özelliği haline gelmişti; ve evriminin düzenlemeleri TikTok'ta trend olmuştu.

Ancak film, asla düzenli bir performansçı olması gerektiği anlamına gelmediğini ortaya koyuyor. Hatta debutu, gergin anne-kız müzakerelerinin konusu oldu.

"Bana sahneye çıkmaya hazır olduğunu söyledi ve ona hayır dedim," diyor Beyoncé. "Bir 11 yaşındaki için uygun bir yer olmadığını düşünmedim."

Sonunda bir kereye mahsus olarak razı oluyor. Blue Ivy'nin önceki sinirlerini gördüğünde, "Neden evet dedim" diye düşünüyor.

Pişmanlığı, Blue'un debutunun çevrimiçi olumsuz eleştirilere maruz kalmasında büyüyebilir. Ancak çökmeden, kendisini geliştirmeye kararlı.

"Bir Knowles kızı o," yorumunu yapıyor Beyoncé'nin babası Matthew.

Ve turun sonunda, Jay-Z, eşi ve kızının senkronizasyon içinde başarılı olduğunu izlerken gururla duruyor.

5) Hatalar bile dahil

"Bu tur bir makine," diyor Beyoncé. Ancak sahip olduğum her makine gibi, arızaya geçer.

Glendale, Arizona'daki bir gösteride Alien Superstar sırasında ses sistemi başarısız oluyor. Cue kaos.

"Güce ses kaybettik," diyor gözle görülür bir şekilde stresli bir mühendis. "Haberleşmeyi kaybettik".

Ancak diziyi düzenlemek yerine, Beyoncé izleyiciyi karmaşanın içine alır.

Arızanın gösterinin momentumunu öldürebileceğini fark eden, kostümü rafa yakalar ve sahneye geri döndüğünde hayranlara yeni bir görünüm sunar.

Ayrıca dahil edilenler: Toronto'da gözlüklerini düşürerek bir mimi yarattığı an.

6) Who Runs The World (This Girl)

Bu büyüklükte bir gösteriyi bir araya getirmek herkes için bir zorluktur, ancak Beyoncé bazı sanatçıların daha büyük engellerle karşılaştığını açıkça belirtir.

"Hissettiğim gibi, siyah bir kadın olmak, insanların benimle iletişim kurma şekli farklı," diyor. "Her şey bir mücadele."

Bu noktayı, teknisyenlerin istediği kamera lensinin var olmadığını ve istediği kamera izlerinin imkansız olduğunu Beyoncé'nin talep ettiği film gösterimi sürecindeki görüntülerle açıklıyor.

"30 fit kamera izleyiciye baktım ve gerçekten varlar," diyor - hoş olmayan, ancak noktasını açıkça belirtmek için yeterli güçle eklemiyor.

"Eğer dürüst olmam gerekirse," diyor bir seslendirme sırasında, "bu yorucu".

Daha sonra sevinçle Who Runs The World (Girls) şarkısını seslendiriyor. Noktayı görebilirsiniz.