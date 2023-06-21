Düğün setleri, şüphesiz gelinlerin en mutlu anlarına eşlik eden biricik mücevherlerdir. Düğün ve nişan gibi organizasyonların olmazsa olmazı olan altın düğün setleri, gelinlerin muhteşem görünümlerini altının zarif dokusu ve eşsiz ışıltısı ile tamamlar. Trabzon Hasır sanatının modern temsilcisi Elizi Kuyumculuk, gelinleri ilmek ilmek örülmüş düğün setleri ile buluşturuyor. Her biri ayrı el işçiliğinin ürünü olan Elizi düğün seti koleksiyonu, tüm detaylarıyla göz kamaştıran çarpıcı tasarımlara ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda her zevke hitap eden altın mücevherler bulunuyor.

Zarafet Dolu Işıltı Kaynağı: Choker Koleksiyonu

Choker konsepti, zarif detayları ince ve estetik görünümü ile büyüleyicidir. Trabzon Hasır el işçiliği ile tasarlanan ve Elizi dokunuşlarıyla hayat bulan choker düğün seti, tüm detaylarıyla en özel gününüzü ışıltıyla tamamlayacak. Altın kolye, bileklik ve yüzük formu ile altının büyüleyici dokusunu ışıltılı detaylarla yansıtan koleksiyon, farklı ve tamamen özgün tasarımlara da ev sahipliği yapıyor. Geleneksel motiflerin işlendiği modeller, modern detaylarıyla zarafeti ve asaleti bütünleştiren tasarımlar ve her zevke hitap eden ilmek ilmek örülmüş choker mücevherler, gelinleri ve gelin adaylarını bekliyor.

Choker ile eşsiz bir görünüm elde etmek için pırlanta yüzük modelleri ile tamamlayıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Düğünlerin Vazgeçilmezi: Mesh Altın Setler

Düğün ve nişan gibi en özel organizasyonların bir başka vazgeçilmez mücevheri olan mesh altın setler, görkemli görünümleriyle tüm dikkatleri üzerinize toplayacak. Son derece ihtişamlı tasarıma ev sahipliği yapan mesh altın setler, altının büyüleyici dokusunu zarafetle yansıtıyor. Örgü detaylarının ön plana çıkarıldığı Elizi mesh altın set koleksiyonunda, geleneksel motifler dikkat çekiyor. Ayrıca kıvrımlı, hareketli ve canlı tasarımlarıyla da en özel gününüze ışıltı katacak mesh altın setler, bütünlüklü bir görünüm elde etmenizi sağlayacak.

Özel bir tasarıma ve yere sahip altın zincir kolyeler ile zarafeti yakalayabilir, şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

Trabzon Hasır Sanatının İncelikleriyle Mini Düğün Setleri

Trabzon Hasır sanatının sıra dışı el işçiliğini modern ve minimal detaylarla en özel gününe taşımak isteyenler için de Elizi dokunuşlarıyla hazırlanmış koleksiyonda seçkin düğün setleri bulunuyor. Mini altın set kategorisinde yer alan özel tasarımlarla, şıklığınızı mutluluğa açılan o özel günde en estetik şekilde tamamlamanız mümkün. Ailenizin mücevher geleneğinin parçası olmaya aday, el işçiliği ile ilmek ilmek örülmüş Trabzon hasır altın setler Elizi’nin seçkin koleksiyonlarında!