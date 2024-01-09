Haber: Damla Oya Erman

Nisan ayında Texas merkezli bir grup YouTube Music sözleşmeli işçisi, oybirliğiyle Alphabet Workers Union (AWU) adlı sendikaya katılmaya karar verdikten sonra, Google, ofise dönüş şikayetleri konusunda müzakere etmeyi reddedince NLRB bu hareketi hukuksuz buldu.

Mesele, kimin işvereni olduğu konusundaki bir mücadelede yatıyor. YouTube'u bünyesinde bulunduran Google, sözleşmeli işçilerin yasal olarak işvereni olmadığını iddia ediyor, ancak NLRB aksi bir görüşe sahip. NLRB, Google'ı ve taşeron şirketi Cognizant'ı işçilerin ortak işverenleri olarak kabul etti. Bu nedenle Google'ın, temsil ettikleri sendika ile müzakere etmesi gerekiyor; ancak Google, bu kararı federal mahkemede temyiz edeceğini açıkladı.

Google sözcüsü, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu Cognizant çalışanlarının sendika kurma kararına herhangi bir itirazımız yok. Sadece, Cognizant'ın, onların işvereni olarak, toplu müzakere yapmasının uygun olduğuna inanıyoruz" dedi ve NLRB'nin ortak işveren kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Şu anda, Cognizant ve Google aleyhine NLRB'de bekleyen dokuz haksız iş uygulaması suçlaması bulunuyor ve bunlarda onları ortak işveren olarak listeliyor.

Çarşamba günü verilen karar, Google'ın müteahhit işlerinde etkin bir işveren rolü oynadığı ve bu nedenle sendika işlerinden sorumlu olması gerektiği iddialarıyla uyumludur.

YouTube Music işçisi ve AWU üyesi Katie-Marie Marschner, "Oylama zaferinden sonra ve NLRB'nin Alphabet'in çalışma koşullarımızı şekillendirdiğine ve aslında işverenimiz olduğuna dair sürekli kararlarından sonra, şirket bizi müzakere masasında karşılamayı reddetti" dedi.

Marschner, "Alphabet'in gelecekteki temyizleri, sadece sendika ile toplu müzakere yapmaktan kaçınmaya ve hissedarların ve yöneticilerin cebini doldurmaya yönelik bir girişimdir" diyerek Google'ın sözleşmeli çalışanlarının işvereni olmadığı yönündeki kararına daha önce başarılı olamadığını belirtti.

NLRB'nin Aralık ayındaki kural değişikliği, sözleşmeli çalışanların örgütlenmesini kolaylaştıran ve şirketlerin ortak işveren statüsünden kaçınmasını zorlaştıran bir Trump dönemi standardını değiştirdi.