Haber: Damla Oya Erman

Hesaplar 1 Aralık'a kadar silinmeyecek, ancak Google (GOOG), etkilenecek kullanıcılara uyarılar göndermeye başlayacak. Şirket, etkilenen Google (GOOG) hesaplarına (ve kullanıcı bir yedek e-posta sağladıysa yedek e-postalara) birden fazla uyarı bildirimi gönderecek ve kullanıcıların silinmeden önce sekiz aylık bir penceresi olacak.

Şirket, bu yeni politikayı Mayıs ayında duyurdu ve amacının güvenlik risklerini önlemek olduğunu belirtti: İçsel bulgular, eski hesapların daha olası bir şekilde yeniden kullanılan şifrelere ve iki adımlı doğrulama gibi güncel güvenlik önlemlerini kullanma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor; bu da onları dolandırıcılık, hackleme ve istenmeyen e-posta gibi sorunlara daha açık hale getiriyor.

Mayıs ayında Google, ilk olarak kullanıcı tarafından oluşturulup sonra hiç ziyaret edilmeyen hesapların kesileceğini söyledi.

"Servislerimizi artık kullanmasanız bile, özel bilgilerinizi korumak ve hesabınıza izinsiz erişimi önlemek istiyoruz," diye yazdı Google, pazartesi günü güncellenen politikasında.

Politikaya birkaç istisna bulunuyor: YouTube kanalı olan hesaplar, hediye kartlarında kalan bakiyeler, bir kitap veya film gibi dijital bir öğe satın almak için kullanılanlar, ve Google Play mağazası gibi bir platformda aktif olan uygulamaları yayınlamış olanlar, şirket pazartesi günü açıkladı.

Hesapları silme kararı, eski bir politikadan daha ileriye gidiyor. Google, 2020'de kullanıcıların kullanmayı bıraktığı hizmetlerden içeriklerinin silineceğini, ancak hesapların kendilerinin silinmeyeceğini söylemişti.

Hesabınızı korumak için yapmanız gereken tek şey, Google hesabınıza veya herhangi bir Google hizmetine en az iki yılda bir kez giriş yapmak ve belki bir e-posta okumak, bir video izlemek veya tek bir arama yapmak gibi aktiviteleri gerçekleştirmektir.