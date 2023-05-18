Lise son sınıf öğrencisi Halil Erkan'ın babası Mehmet Erkan, oğlunun arkadaşlarıyla piknik yapmak için anlaştığını söyledi.

Yazın yaylada kaldıkları için oğlunun arkadaşlarıyla görüşme isteğine sıcak baktığını aktaran Erkan, "Maalesef Halil'i kaybettik. Çok üzgünüz. Konuşacak durumda bile değilim. 19 Mayıs'ta halk oyunlarında oynayacaktı. İzlemeye gidecektik ama olmadı." dedi.

Mehmet Can Küçükoğlu'nun babası Süleyman Küçükoğlu da evladının çok sakin biri olduğunu, herkes tarafından sevildiğini dile getirdi.

Pikniğin olduğu gün kendisinin okuldaki mezuniyet töreni için alışveriş yapmaya gitmek istediğini fakat oğlunun istemediğini anlatan Küçükoğlu, "Oğlumla ilgili çok hayallerim vardı. Üniversite sınavına hazırlanıyordu, askeri okulları istiyordu. İleride astsubay olmak istiyordu." ifadesini kullandı.

Anne Zeliha Küçükoğlu da oğlunun ve kendilerinin hayallerinin yarım kaldığını belirtti.

Arkadaşları tarafından sevilen öğrencilerdi

Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfi Tiryaki ise her iki öğrencinin de okulda arkadaşları tarafından çok sevildiğini söyledi.

Tiryaki, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çok güzel bir etkinlik hazırlamıştık. Halk oyunları vardı. Halil de halk oyunlarındaydı. En önde oynayacaktı." diye konuştu.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Kapukıran da öğrencisi Halil Erkan'ın iyi ve saygılı bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Hocalar ilçesindeki Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, piknik yapmak için 13 Mayıs'ta gittikleri Çamoğlu köyü mevkisindeki Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet etrafında gezintiye çıkmış, göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden suya düşen O.F.A'yı kurtarmaya çalışan 4 kişi boğulmuştu.

AA