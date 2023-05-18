Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, mobil uygulama üzerinden Holm'ün Türkiye sınırlarında görülmesiyle takibe başladı. Tüydeş, 3 günlük takibin ardından Karacabey'de arazide yağmurla ortaya çıkan böcek ve solucanlarla beslenen sürülerin arasındaki bu leyleği fotoğraflamayı başardı.

Alper Tüydeş, leyleğin 2022 yılında Danimarka'da dünyaya geldiğini ve verici takılarak doğaya salındığı söyledi.

Danimarka'da diğer kuzey ülkelerine göre leylek sayısının az olduğunu belirten Tüydeş, bundan dolayı Holm'ün araştırmacıların gözünde değerli hale geldiğini ifade etti.

Yazı Türkiye ya da Yunanistan'da geçirecek

Tüydeş, 3 kardeşten sadece Holm'ün halkalandığını, bu yüzden de takibinin araştırmacılar için önemli olduğunu dile getirerek, "Danimarka'da halkalama işlemini yapan araştırmacılarla iletişim kurdum. Bu kışı Afrika'da Çad ülkesinde geçirmiş. Yazı da Türkiye'de geçireceğini umuyorlar." dedi.

Leyleklerin dünyaya geldikten sonra 4-5 yılda tam olgunluk seviyesine geldiğini aktaran Tüydeş, bu aşamaya ulaşmadan ülkelerine dönmediklerini anlattı.

Holm'ün yazı Türkiye ya da Yunanistan sınırlarında geçirmesini, birkaç yıl sonra Danimarka'ya dönmesini beklediklerini kaydeden Tüydeş, "Bu süre zarfında kısa göçler yaparak hayatta kalma açısından tecrübe edinecek. Oradaki araştırmacılarla iletişim kurduğum için çok mutlu oldular. Holm muhtemelen yağmurdan kaynaklı Karacabey'de kalıp besin ihtiyacını gidermek için duraklamış. Ben de 3 gündür peşindeydim. Sonunda buldum ve fotoğrafladım." diye konuştu.

AA