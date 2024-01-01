Haber: Damla Oya Erman

McDermott, geleneksel finans kurumlarının son 12 ila 18 ay içinde dijital varlıklar alanına artan katılımının, dijital varlıkların "verimlilik yaratabileceği, riski azaltabileceği ve iş modeli ve işletmelerin çalışma şekli üzerinde çok olumlu etkileri olabileceği" yönündeki artan kabulün bir sonucu olduğunu açıkladı. Bu, "dünya genelinde artan düzenleyici açıklık" ile desteklenmiştir.

McDermott'a göre dijital varlıklar, teknolojinin çalıştığına dair daha geniş bir kabul aşamasına geldiği noktada, piyasanın "inşa edilmesine ve ölçek oluşturulmasına" odaklanabildiğini ve bu noktada "gerçekten ticari değer önerisinin meyveye döndüğünü" görebileceğimiz noktada.

McDermott ayrıca teknolojinin artan benimsenmesinin önümüzdeki yıl "teminat hareketliliğini" artıracağını ve piyasanın "finansal tesisatındaki" sorunları çözeceğini söyledi.

Özellikle tokenleştirme konusuna değinen McDermott, gelecek yılın bu konuda pazarların gelişimini görmeye başlayacağımız bir dönem olacağını belirtti. Bu gelişmelerin, özellikle yatırımcılar bağlamında alım tarafında ölçek benimsemeyi başlattığımız yer olacağını söyledi. McDermott, "Bunu gerçekten görmeye başladığınızda, zincir üzerinde ikincil likiditenin ortaya çıkmasını görmeye başlayacağız ve bu da temel bir etken olacak. Benim için, gelecek yıl için en önemli gelişmelerden biri bu" dedi.

2024'te büyümenin, başlangıçta daha çok vanilya varlık sınıflarına odaklanacağını, ancak yılın sonlarına doğru ve sonrasında daha opak varlık sınıflarına yayılmaya başlayacağını belirtti. McDermott, "Gelecek yılın büyük ölçüde alım tarafından benimseme konusunda büyüme getireceğini tamamen bekliyorum" dedi. "Sonrasında, yılın daha sonlarına doğru ve sonrasında, değer önerisinin muhtemelen fiyat belirsizliği, muhtemelen daha az likidite ve daha fazla şeffaflık nedeniyle sadece daha büyük olduğu bazı daha opak varlık sınıflarına odaklanmaya başlayacağını düşünüyorum."

McDermott, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), 2024 başlarında gerçekleşebilecek olan spot bitcoin ve ethereum tabanlı ETF'lerin onayı için başvuruları değerlendirdiğini belirtti. McDermott'a göre, bu onay, dijital varlık piyasasına daha fazla kurumsal yatırımcının girmesine neden olacak, ancak bunların doğrudan temel varlıklara yatırım yapmaları gerekmediği durumlarda bile. "Bunu yapmak, piyasadaki likiditeyi genişletir ve derinleştirir. Neden böyle yapılıyor? Çünkü gerçekten kurumsal ürünler oluşturuyorsunuz ve bunlar çıplak varlıklara dokunm

aya ihtiyaç duymayan kurumlar tarafından işlem görebilir" dedi. "Ve bence bu, bana göre, emeklilik fonları, sigorta şirketleri vb. gibi kurumların evrenini açar."

McDermott, spot kripto para ETF'lerinin onayının piyasada büyük bir anlık değişikliğe neden olmasını beklemese de, yıl boyunca büyüyeceğini belirtti. "Bunu birinci çeyrekte onaylarsa, yıl boyunca ürünü işlemek isteyenlerin sayısında genişleme ve derinleşme göreceğinizi düşünüyorsunuz. Bu yılın en iyi performans gösteren varlık sınıfı olduğu, hepimizin bildiği gibi" dedi.