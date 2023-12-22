Haber: Damla Oya Erman

Bu nacreous bulutlar, polar stratosferik bulutlar olarak da bilinir ve Dünya'nın atmosferinde en yükseklerde yer alır. Parlak inci görünümleri nedeniyle bazen "anne incisi" bulutları olarak adlandırılır.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre, nacreous bulutlar kutup bölgelerinin üzerinde, Dünya'nın atmosferinin 68.500 ile 100.000 feet (13 ile 19 mil veya 20 ile 30 kilometre) yüksekliğinde, yani düşük stratosferde oluşur. Bu bulutların çoğu "normal" bulutlardan çok daha yüksekte, 43.000 feet (8 mil veya 13 km) altında yer alır.

Yüksek enlemleri ve Dünya'nın yüzeyinin eğriliğini kullanarak nacreous bulutlar, güneş ışığının ufuktan altından aydınlatılması ve yere doğru yansıtılması sonucunda renklendirilir. Bu bulutları oluşturan buz parçacıkları, yaygın bulutlardan çok daha küçüktür. Güneş ışığı bu minik parçacıklardan geçerken kırılır ve renkler farklı dalga boylarına ayrılarak gökyüzünde etkileyici bir 'gökkuşağı' efekti oluşturur.

Nacreous bulutlar, çok düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar ve genellikle sadece kutup kışında görülebilirler. Oslo'daki bir gözlemcinin ifadesine göre, "Bulutlar, gün batımından hemen sonra 3'te bir saat kadar gökyüzünde kalıyor ve kışı aydınlatıyor."

İlgili bir diğer gözlemci, "Bu, gökyüzündeki donmuş gökkuşağı renklerinin mistik bir dozu, beni Kuzey Işıkları gibi mutlu ediyor," diyor.

Görüntüler, Norveç, İsveç ve Finlandiya'daki gökyüzünde renkli bir görsel şöleni yakalıyor. Ancak, bu etkileyici bulutlar sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda ozon tahribatında da rol oynayarak karanlık bir yüzü ortaya çıkarıyor.

Nacreous bulutlar, ozon tüketimine katkıda bulunarak atmosferdeki dengeleri etkileyebilir ve özellikle Arktika bölgesinde giderek sık görülmeye başlamıştır.