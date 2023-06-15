HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözü ve müziği Göksel’e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da  çeken Aytekin Yalçın çekti.

Söz - Müzik : Göksel
Prodüktör/Aranjör: Ozan Bayraşa
Asistan Prodüktör: Şener Engin
Bass, Akustik Gitar, Vokaller: Ozan Bayraşa
Elektrik Gitar: Mehmet Esemen
Mix: Ozan Bayraşa, Murat Bulut
Mastering: Utku Ünsal

BURDA KALAYIM

Acıtmaz mı diyorsun? 

Bence sen hiçbir şey bilmiyorsun

Böyle sürer mi sanıyorsun?

Her kalbin çıkmazı var 

Takılıyorsun, dönemiyorsun

 

Ben de delice tutuldum ama 

DÜNYA VE TÜRKİYE GÜNDEMİNİ PINAR GÜREL’İN ÖNGÖRÜLERİNDEN TAKİP EDİYOR DÜNYA VE TÜRKİYE GÜNDEMİNİ PINAR GÜREL’İN ÖNGÖRÜLERİNDEN TAKİP EDİYOR

Bu kaygan zeminde zor dayanıyorum 

Gelgitlerine kanar aklına

Düştükçe içine zor direniyorum

 

Ben de delice tutuldum ama 

Aşk kaygan zeminde zor dayanıyorum 

Gelgitlerine kanar aklına

Düştükçe içine zor direniyorum

 

Sar, sar..

Beni öyle sıkı sar ki inanayım 

Sar, sar..

Beni öyle sıkı tut ki burda kalayım 

 Dokunmaz mı diyorsun?

Yok öyle yanmadan bilmiyorsun 

Aşkın bitmez mi sanıyorsun 

Her kalbin çıkmazı var 

Takılıyorsun, dönemiyorsun