İstanbul

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da Piatek transferi için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Aynı anda üç şeyi yaşıyoruz, 3 yıl önce bugün Başakşehir Türkiye'nin altıncı şampiyonu olmuştu. Piatek'in imza törenine denk geldi. İnşallah yine şampiyonluğa koşan, her zaman ilk 4'ün içinde bir takım olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız ismimiz artık RAMS Başakşehir olarak anılacak. Üç yıllık bir anlaşma imzaladık. Bu yıl sezonu beşinci bitirdik, Türkiye'de en çok maç oynayan takım Başakşehir oldu. Kupada final oynadık, oyuncu satmaya devam ettik. 10. sezona giriyoruz, sadece iki sezon Avrupa'yı ıskalayan bir takım olduk. Her yılı farklı farklı başarılarla süslüyoruz. 19 yaş altı takımımız şampiyon oldu. Şampiyonluğumuz, isim sponsorluğumuzu ve Piatek'in gelişini bir arada kutluyoruz. Piatek, hepimizin bildiği Türkiye'de hep adı geçmiş, çok önemli bir oyuncu. Milan 35 milyon avro karşılığında transfer etmiş, başarılı olmuş bir oyuncu. Başakşehir Futbol Kulübünün formasını giyiyor olmasından ben de mutluyum. Hayırlı olsun diyorum. İnanıyorum ki burada çok önemli bir mücadele gösterecek. Piatek'e hoş geldin diyorum."

Piatek'in transfer sürecinden de bahseden Gümüşdağ, "Bonservisi elindeydi, Avrupa'nın sürekli takip ettiği bir oyuncu. Asbaşkanlarımız, bir aydır titiz bir çalışmayla görüşmeyi yaptılar, bir hafta önce ailesiyle burada geldi. Bir gece konakladı, İstanbul'u ve kulübü görmek istedi. Hedeflerimizden bahsettik. Hocamızla görüşme yaptı. Bir hafta sonra kararımı vereceğim dedi ve iki gün önce kararının Başakşehir kulübüyle devam etme olduğunu söyledi. Başakşehir Futbol Kulübüne çok önemli dünya yıldızları geldi, devam ediyoruz. Piatek de bunlardan birisi. Bütün oyuncularımız çok kıymetli, kariyerli ve değerli. 10 yaşında bir kulübün Türkiye'nin 6. şampiyonu olması ve Türkiye kupası finali oynaması, son 5 yılda Türkiye'ye puan katkısı anlamında 1 maç alsaydık Türkiye birincisiydik, şu an Galatasaray 1, biz ikinci sıradayız. Bir iki transfer daha yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA