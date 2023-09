Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

HedoneArt yeni sezona çok büyük heyecan ve disiplinle bomba gibi hazırlanıyor. HedoneArt, Nobel ödüllü Absürd tiyatronun en önemli temsilcisi Samuel Beckett'in unutulmaz, eşsiz sanat eseri "Godot'yu Beklerken" i, uyarlama metin olarak "Godot'yu Bekler-ken" adıyla tekrar seyircisiyle buluşturmak için kollarını sıvadı. Oyun, Terzi Ayhan Classics'in ana sponsorluğunda ve Ozza Galata'nın sponsorluğunda hayata geçecek. Oyunun yönetmeni Burak Han Keyif tarafından uyarlanıp yönetilecek metin, Beckett'in Fransızca ve İngilizce metninden yola çıkarak postyapısalcı bir yaklaşımla, Dekonstrüksiyon (yapısöküm) yöntemiyle sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda ise usta isimler, Umut Karadağ ve Kanbolat Görkem Arslan bulunmakta. Yılların Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve ödüllü Sinema/Televizyon oyuncusu, usta isim Umut Karadağ ile Tiyatro/Sinema/Dizi oyuncusu usta isim Kanbolat Görkem Arslan ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. Bu iki dev isim seyirciyle etkileşimi yüksek, seyircinin daha önce hiç karşılaşmadığı bir tiyatro deneyimi ile seyirci karşısına çıkıyorlar. Godot’yu Bekler-ken oyununun Prömiyeri geçtiğimiz günlerde House Of Performance (H.O.P) sahnesinde gerçekleşti. Yıllar içerisinde defalarca sahnede can bulan Beckett'in Godot'u hiç bu kadar önemli olmamıştı. Absürdizmin mihenk taşı sayılan bu eser, usta oyuncular Umut Karadağ ve Kanbolat Görkem Arslan’ın ve Nesli Yılmaz’ın muhteşem performansıyla, seyirci arasında unutulmaz bir deneyim yaşatmayı planlanıyor. Yönetmen Burak Han Keyif Beckett'in dilini, anlatmak istediklerini, Godot'nun gizemini ve daha bir sürü soru işaretini, ilmek ilmek nakış işler gibi sahneye aktararak tiyatro severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Oyunun ışık ve dekor tasarımını döneminin en başarılı tasarımcılarından Yasin Gültepe, Kostüm tasarımını dikkat çekici tasarımlarıyla Tuba Geçgel ve Müzik tasarımını kendine has özgün tarzıyla Berkay Özideş üstlenmekte. Beckett bu oyunu 2. Dünya Savaşı sonrası, insanların varoluş sancıları üzerine kaleme almış ve insanların hayata karşı umutsuzluklarına ayna tutmasını planlamıştı. Her ne kadar biz o savaşları görmesek de yaşadığımız varoluş sancıları katmer katmer artarak etrafımızı daha derin sarmış bulunmakta. Bu yönüyle Godot, bizleri tekrar derin düşüncelerin içine sokacak, hayatı anlamlandırmamıza ışık tutacak ve bunu tüm karanlığıyla bizlere gösterecek.

DİONYSOS TİYATRO'DAN PATİLİ DOSTLARA DESTEK

Dionysos Tiyatro, yeni tiyatro sezonunda sergileyecekleri oyunlarının gelirlerini Sosyal Sorumluluk Projeleri ile paylaşacaklarını belirtti. Sezonun ilk oyunu 14 Ekim‘de Besa Sahne Cevahir’de sergilenecek olan iki ödüllü “FARELER VE İNSANLAR” 5. Sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Sezonun açılış oyunun geliri sokak hayvanlarının korunması amacı ile Göktürk Hayvan Severler Derneği ile paylaşılacak. Dionysos Tiyatronun genel sanat yönetmeni, Fareler ve İnsanlar oyununun yönetmeni ve George karakterine can veren oyuncu Erdem Topuz, “Sokak hayvanlarını kötü muamele ve istismara karşı koruyan bir toplum insani bir değer taşıdığını ve çevresine saygı duyduğunu gösterir. Oyunumuzda da doğa ve insan ilişkisi benzersiz güzellikte işlendiğinden atmış olduğumuz bu adımla çok anlamlı bir bütünlük yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi. Fareler ve İnsanlar oyununda Lennie Small karakteri ile büyük beğeni kazanan, Dionysos Tiyatro’nun kurucularından, yapımcı ve oyuncu Işık Tolgay ; “İnsanları sokak hayvanlarının refahı için empati yapmaya davet etmek, toplumun ayrıca diğer toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olabilir. Biraz gayretle daha adil ve hoşgörülü bir toplum olabiliriz.” dedi. Tiyatro’nun temel görevlerinden biri olan farkındalık yaratmayı bu sezon özellikle merkezlerine aldıklarını belirten Erdem Topuz ve Işık Tolgay ile Fareler ve İnsanlar’in yeni sezonundaki ilk gösteriminde görüşmek üzere kendilerine iyi sezonlar diledik.

FASHİON SHOW'UN İLGİ ODAĞI ALPEREN BOZKURT AVİNCAN OLDU

Radio2020’inin düzenlediği ''SPACE COLONY '' etkinliği çerçevesinde The First Step by Tayfur ŞENEL Fashion Show’un 2.serisi geçtiğimiz günlerde boğazın en görkemli ve lüks gemisi olan SUDATUR gemisinde gerçekleşti. Etkinliğin başlamasıyla Türkiye’nin önde gelen modacılarının ve mankenlerinin yer aldığı Fashion Show da birbirinden iddialı tasarımlar yer aldı. Gecede sergilediği tasarımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken model ve oyuncu Alperen Bozkurt Avincan gecenin ilgi odağı olurken sağlamış olduğu katkılarından dolayıda kendisine teşekkür plaketi verildi.

CAMELOT MARITIME'DAN YAZA VEDA PARTİSİ

Türkiyenin önde gelen Cruise işletmelerinden Camelot Marıtıme Yönetim Kurulu'nun ev sahipliğinde Sarayburnu'nda Astoria Grande Gemisinde geçtiğimiz günlerde Yaza Veda partisi düzenledi. Brandİstanbul Pr tarafından organize edilen geceye çok sayıda seçkin davetli katıldı. Keyifli müzikler ve eşsiz lezzetler eşliğinde güzel anılar biriktirildi.

