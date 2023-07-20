ŞANLIURFA AA- Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Rehberler Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin, başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Türkiye turizmi için çok önemli misyon üstlendiğini söyledi.



Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Göbeklitepe'nin insanlığın ortak mirasına dönüşmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Schmidt'i vefatının 9. yılında saygıyla andıklarını belirten Çoban, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'nin hem kazılmasında hem dünyaya tanıtılmasında Klaus'un büyük emekleri ve gayretleri oldu. Adeta ömrünü hem Şanlıurfa hem Göbeklitepe'ye adadı. Turizm rehberleri olarak Schmidt'e yapmış olduklarından dolayı büyük minnet ve saygı duyuyoruz. Bugün de ölüm yıl dönümü, 20 Temmuz 2014'te kalp krizi sonucu ölmüştü. Onun bıraktığı mirasın hem arkeoloji dünyasına hem de Şanlıurfa'ya büyük katkıları oldu. Göbeklitepe'nin UNESCO'ya girmesinde de büyük emek ve gayretleri olmuştu. Hem Şanlıurfalılar hem turizmciler adına Klaus Schmidt'e şükranlarımızı sunuyoruz."

Turizm acentesi sahipleri adına konuşan Sezin Çalışkan ise Şanlıurfa turizminin gözbebeği Göbeklitepe'nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri bulunan Scmitdh'i saygıyla andıklarını kaydetti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Schmidt'in vefatının 9. yılı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.