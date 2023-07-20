İSTANBUL- Şirket, bu yılın başlarında geniş kullanıma sunmaya başladıktan sonra, 100'den fazla ülkede ücretli paylaşımı (kullanıcıların hesapları başkalarıyla ücretsiz olarak paylaşmayı bırakmalarını sağlama çabası) başlattığını söyledi. Netflix, bu bölgelerdeki gelirin artık hizmetin başlatılmasından öncekinden daha yüksek olduğunu ve "kayıtların şimdiden iptalleri aştığını" söyledi.

Netflix'in mali işler müdürü Spencer Neumann, şirketin ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında ücretli paylaşımın lansmanını Netflix'in "yılın birincil gelir hızlandırıcısı" olarak nitelendirdi.

"Bu yılki gelir artışımızın çoğu, yeni ücretli üyeliklerden elde edilen hacimdeki büyümeden kaynaklanıyor ve bu büyük ölçüde ücretli paylaşımı kullanıma sunmamızdan kaynaklanıyor" dedi.

Yayıncı, şifre paylaşımını kısıtlayarak ve reklam destekli bir abonelik seçeneği sunarak gelirini artırmaya çalışırken, aynı zamanda yeni bir meydan okumayla mücadele ederken, sonuçlar Netflix için çok önemli bir anda geldi: hem Hollywood aktörleri hem de yazar birlikleri tarafından gelecekteki orijinal şov ve film listesini etkileyebilecek.



Netflix CEO'su Ted Sarandos Çarşamba günü yaptığı görüşmede grevlere değinerek "istediğimiz sonuç bu değildi" dedi.

Sarandos ayrıca, aktörlerin ve yazarların grevi devam ederse şirketin orijinal içeriğinin bitip bitmeyeceği sorulduğunda, Netflix'in senaryosuz ve uluslararası içeriğe yaptığı yatırımlara işaret ederek şirketin "ağır bir şekilde her türden içerik ürettiğini" söyledi.

"Asıl mesele, hepimizin ilerleyebilmesi için grevi bir sonuca götürmemiz gerektiğidir" diye ekledi.

Netflix'in parola paylaşımı kısıtlaması, çeyrek için gelirin artmasına yardımcı olurken, yine de Wall Street analistlerinin beklediğinin biraz altında kaldı. Netflix, Wall Street'in öngördüğü 8,3 milyar $'a kıyasla çeyrek için yaklaşık 8,19 milyar $ gelir açıkladı. Ayrıca, önceki yılın aynı dönemine göre %3 artışla 1.49 milyar $ net gelir bildirdi.

HABER: DAMLA OYA ERMAN