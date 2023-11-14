360 derecelik kapsamlı bir eğitimle katılımcılarını devrimcigirişimcilere dönüştürmeyi hedefler. Sosyal problemlere meydan okuyarak projeleriyle sesini duyurmak isteyen, kalbi girişimcilikle çarpan katılımcılara yol göstererek onları hedefleriyle ve hayat amaçlarıyla buluşturur.

190 ders, 101 uygulama ve 26 mentorun yanı sıra, 17 danışman, 9 partner kurum ve 2 profesyonel girişimci koçu ile katılımcılarına benzersiz imkanlar ve donanımlar sunar.

Sektörde alanında önemli isimler, Girişim Savaşçısı katılımcılarına mentorluk desteği vermekte uzun yılların deneyimi ile yol göstermektedir. Berke Sarpaş, Sina Afra, Faruk Eczacıbaşı, Leyla Alaton, Fütürist Ufuk Tarhan, Yüzücü Sümeyye Boyacı, SoloTürk Yusuf Kurt ve SAT Komandosu İsmail Dut gibi alanında önemli isimler, katılımcılara destek verir.

Eğitim tarihleri ne zaman?

Eğitim programına 18-55 yaş aralığındakiler başvurabilir. Eğitimin İntibak Eğitimi detayları şu şekildedir:

- 2 Aralık – 8 Aralık 19.00 – 24.00 / Sanal Sınıfta Kameralı Canlı, Özel Networking Etkinliği İle

- 27 Ocak – 2 Şubat 19.00 – 24.00 / Sanal Sınıfta Kameralı Canlı, Özel Networking Etkinliği İle

Girişimciliğin gücüylehayallerini hayata geçirmek isteyenler başvurularınıhttps://girisimsavascisi.org/basvuru/üzerinden yapabilirler.

“Gezegenimiz onu iyileştirebilecek savaşçıları arıyor.

Seni, beni ve savaşabilirim diyen herkesi...”

GİS Eğitimleri ile ilgili konuşan Girişimci Savaşçısı Kurucusu BERKE SARPAŞ, "Katılımcılarımızı ekonomiden fiziğe, psikolojiden felsefeye 360 dercelikmultidisiplinerbir yaklaşımla, girişimcilikte sınırların ötesine geçmeye davet ediyoruz. Girişimci Savaşçısı programıyla, katılımcılarımız projelerini adım adım nasıl hayata geçirebileceklerini öğrenebilir ve eşsiz projelerle dünyayı değiştirebilecek güçte yeni nesil seri girişimcilere dönüşebilirler. Bu süreçte klinik psikolog eşliğinde hayat amaçlarını keşfedecek, mental dayanıklılıklarını artıracak ve bilmeleri gereken tüm teknikleri uygulayarak öğrenecekler.

Girişim Savaşçısı adaylarımız Strateji Tuvali, BrandHouse Tekniği, BeachHead Yaklaşımı, IFRS Standardizasyonu, LTV Hesaplaması gibi yüzlerce donanımla; iş fikrini bulabilir, manifestolarını yazabilir, konseptini belirleyip ürününü tasarlayabilir, sitelerini kurup, uygulamalarını geliştirebilir, otomasyon altyapısını oluşturup bütçelerini planlayabilir, reklamlarını yayınlayıp, yurt içinde ve yurt dışında projeleriyle seslerini duyurabilirler.

Girişimci Savaşçısı İntibak Eğitimi, katılımcılarına özel networking etkinlikleriyle beraber, sanal sınıfta kameralı canlı eğitimler sunuyor. Dünyayı girişimciliğin gücüyle iyileştirmek isteyen herkesi eğitimlerimize bekliyoruz. Gezegenimiz, onu iyileştirebilecek savaşçıları arıyor. Seni, beni ve savaşabilirim diyen herkesi... " dedi.

Girişimci Savaşçısı Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin:https://girisimsavascisi.org/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.