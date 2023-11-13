Aquasan Grup, inşaat sektöründeki iddialı varlığıyla Irak İnşaat Fuarı'na katılmaya hazırlanıyor. 14-16 Kasım tarihleri arasında Erbil’de düzenlenecek olan fuar, sektördeki en son gelişmeleri bir araya getirecek ve Aquasan Grup, yenilikçi ürünleri ve çözümleriyle dikkat çekecek.

Aquasan Grup yetkilileri, fuarın sektördeki en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirterek, bu platformun kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir “Irak İnşaat Fuarı'nda sektördeki liderliğimizi bir kez daha pekiştirmek ve en güncel teknolojik çözümlerimizi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Fuarda, Aquasan Grup'un en son ürünleri ve projelerinin tanıtılacağı bir standın da yer alacağı belirtildi. Şirket, özellikle inovasyon, sürdürülebilirlik ve kalite odaklı ürünleriyle öne çıkıyor.

Baydemir “Aquasan Grup'un Irak İnşaat Fuarı'na katılımıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve standlarını ziyaret etmek isteyen ziyaretçilere, etkinlik boyunca stand alanından ulaşabilecekleri belirtildi. Ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ve sektördeki en son trendleri paylaşacaklarını da vurguladı.”

Aquasan Grup, Irak İnşaat Fuarı'nda sektör profesyonelleri ve iş ortaklarıyla buluşarak, inovatif çözümleriyle sektöre yön vermeye devam edecek.