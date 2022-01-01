Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

BAKAN YANIK, ANKARA'DA YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen kız bebeği ziyaret etti.

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği, Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Emine ve Osman Çavdar çiftinin, henüz ismini vermedikleri üçüncü çocukları doğdu. 3 kilo 400 gram ağırlığında doğan bebeğin 13 yaşında ablası ve 11 yaşında ağabeyi olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek bebek ve ailesini ziyaret etti. Miniğe bir adet Cumhuriyet altını hediye eden Bakan Yanık, anne ve babayı tebrik edip bebeğe hayırlı, uzun ömürler diledi.

BAKAN YANIK: GÜZELLİĞİ ZİYARET ETMEKTEN ÇOK HEYECANLIYIM

Bakan Yanık, anne ve baba kadar olmasa da çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kadar keyifle uyuyan bir güzellikle karşılaşmak çok hoş. Herkese iyi yıllar diliyorum. İnşallah 2022 hem ülkemize hem dünyaya, bütün insanlığa mutluluk, huzur, barış, sağlık, pandemiden kurtulduğumuz güzel günleri yaşadığımız bir yıl olur. Bakanlığımızın geleneği, yeni yılı ilk doğan bebekle karşılıyoruz. Doğum bir hayata başlangıç olduğu kadar umudu da ifade eden bir süreçtir. Bizler hayatı bir emanet olarak alan, emanet olarak yaşayan, o yüzden de üzerine titreyen, ihtimam gösteren insanlarız. Böyle bir güzelliği de gerçi henüz ismi yokmuş ama ziyaret etmekten hem çok heyecanlıyım hem de çok hoş bir mutluluk oldu" diye konuştu.

BABA ÇAVDAR: İLK İKİ ÇOĞUMUN DOĞUMUNDA BULUNAMADIM

Bebeğin babası fayans ustası Osman Çavdar, ilk iki çocuğunun doğumunda eşinin yanında olmadığını belirterek, "Büyük kızım 13 yaşında, oğlum 11 yaşında. İlkinde vatani görevimi yapıyordum. İkincisinde işim gereği gurbetteydik göremedim onu da" dedi. (ANKARA)

MALATYA'DA YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ 'FURKAN' İLE 'ZEYNEP GÜL'

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, 2022 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Fatma Nur Ceylan ise yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Malatya'daki Yaren (40) ve Arif Kılıç (43) çiftinin de saat 00.09'da kız bebekleri dünyaya geldi. Çift, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe 'Zeynep Gül' ismini verdi. (MALATYA)

ŞANLIURFA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ SURİYELİ 'GÜLÇİN' OLDU

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Suriyeli çift, dünyaya yeni yılın ilk dakikalarında gelen ilk çocuklarına 'Gülçin' ismini verdi.

Eyyübiye Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Şirin Şeyho Bozan (23), doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde eşi Hacı İbrahim Bozan tarafından Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi. Suriyeli kadın, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 300 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. İlk bebekleri olan Bozan çiftini tebrik eden yakınları çocuğa altın taktı, kulağına ezan okuyup 'Gülçin' ismini verdi. Türkçe bilmeyen çift, Arapça herkese huzur ve barış dileğinde bulundu. (ŞANLIURFA)

DİYARBAKIR'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'MUHAMMED GEYLANİ'

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi. Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikalarında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Nuriye Çelik, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Muhammed Geylani ismi verilen bebeği ve annesini sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun ve Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena ve beraberindekiler ziyaret etti. Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Coşkun ve beraberindekiler, daha sonra çeyrek altın hediye etti.

5'İNCİ ÇOCUĞU

Anne Nuriye Çelik, "5'inci çocuğum oldu. Herkesten Allah razı olsun. İki mutluluk birlikte yaşadık" dedi. Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcı Ömer Coşkun ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup, onları ziyaret ettiklerini söyledi. Coşkun, "Hastanemize bugün ziyaret gerçekleştirdik. Tabii yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu. Yeni yılın ilk arifesinde doğan çocuklarımızın hem yeni yıla girmenin heyecanıyla birlikte hastanede olmak her ikisini de birlikte kutlamak yine burada bulunuyoruz" diye konuştu. (DİYARBAKIR)

ADANA'DA YILIN İLK BEBEĞİ 'İCLAL' OLDU

Adana'da yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya gelen 'İclal', oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Songül (37) ve Resul Yakıcı (42) çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Normal doğumla 3 kilo 200 gram doğan kız bebeğe İclal adı verildi. Adana'da saat 00.01'de dünyaya gelen bebeği kucağına alan Songül Yakıcı, "Çok mutluyum, yeni yıl hediyemiz İclal oldu. Çok heyecanlıyım. Çok özel bir duygu. Geçen sene güzeldi ama pandemi vardı, evin içinde stres ve gerginlik yaşıyorduk. 2022'de bebeğimizin uğur getireceğini düşünüyoruz" dedi.

'İNŞALLAH YENİ YIL COVIDSİZ OLUR'

Doğumda görev alan Dr. Çağla Çalış ise "Adana'da yeni yılın ilk bebeği geldi. Bebek gayet iyi. Annesi de gayet iyi. Normal doğumla dünyaya geldi. Sıkıntısız oldu. Rahat bir doğumdu. İkisi de sağlıklı. Bebeğini emzirdi. Yeni yıla beraber, mutlu girdiler. 2021 pandemiyle geçti. Maskeden artık kurtulmak istiyoruz. Ülke olarak inşallah rahat, huzurlu ve mutlu bir yıla giriyor oluruz. İnşallah yeni yıl Covid'siz, güzel bir yıl olur" diye konuştu. (ADANA)

GAZİANTEP'TE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'MUTLU POYRAZ' OLDU

Gaziantep'te yeni yıl, oteller, restoranlar ve eğlence mekanlarında düzenlenen partilerle kutlandı. Özellikle öğrencilerin çoğunlukta olduğu yerlerde ise yeni yıl coşkusu sokaklara taştı. Yeni yılın ilk bebeğine ise Mutlu Poyraz ismi konuldu.

Gaziantep'e Rukiye ve Şahin Özbek çiftinin saat 00.03'te dünyaya gözlerini açan 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebeği hastanede ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, aileyi kutladı. 3’üncü bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen anne Rukiye Özbek, bebeğin dünyaya sağlıklı olarak gelmesinin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Öte yandan yeni yıl, oteller, restoranlar ve eğlence mekanlarında düzenlenen partilerle kutlandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise akşam saatlerinden itibaren kentte çeşitli kurumları dolaştığını, yeni yılın ilk bebeğini de ziyaret ettiklerini belirtti.

Vali Gül’e ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki de eşlik etti. (GAZİANTEP)

ORDU'DA YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ 'MASAL DURU' İLE 'YAŞAR ARAS'

Ordu'da 2022'nin ilk dakikalarında kız bebek 'Masal Duru' ile erkek bebek 'Yaşar Aras' dünyaya geldi. Doğumhane önünde heyecanla bekleyen aileler, kulaklarını ameliyathanenin kapısına dayayarak sesleri dinledi.

Altınordu ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Eda Nur Aynur, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Ordu Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğuna hamile olan anne Aynur, yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile bebeğe 'Masal Duru' ismini verdi. 'Masal Duru' bebeğin doğumundan 10 dakika sonra ise Murat ve Tuğçe Erol çiftinin ikinci çocukları 'Yaşar Aras' bebek hayata gözlerini açtı.

İlk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan baba Ersin Aynur, cerrahi yoğun bakım doğum salonu ameliyathanesi önünde heyecanla bekledi. Baba Aynur, doğum sırasında kulağını ameliyathanenin kapısına dayayarak, sesleri dinledi. Müjdeli haberi alan baba, gözyaşlarına hakim olamadı.

'UZUN YILLARDIR HAYALİMDE BİR KIZ ÇOCUĞU VARDI'

Ersin Aynur, çocuğunun 2022 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Anlatılmaz yaşanır sözünün tam yeri ve zamanıdır. Uzun yıllardan beri hayalimde bir kız çocuğu vardı. Bunu gerçekleştirdik. Böyle bir güne, zamana denk geleceğini hiç tahmin etmezdim. Bu mutluluğun tarifi anlatılmaz" dedi.

Masal Duru'nun annesi Eda Nur Aynur ise "Çok güzel bir duygu. Allah, olmayan herkese nasip etsin. Çok heyecanlıyım. Bu yılın ilk mucizesi oldu" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Tuğçe Erol, ikinci çocuğunu kucağına aldığını kaydederek, "Çok güzel bir duygu. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. İkinci oğlumuzu da sağ salim kucağımıza aldık" ifadelerinde bulundu. (ORDU)