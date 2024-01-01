Ankara

Yeni yıla pek çok farklı coğrafyada görev başında giren Mehmetçik, hazırladığı videoyla Türk milletinin yılbaşını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımda, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye'mize yeni yıl mesajları var." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar da yer aldı.